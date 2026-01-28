Compromís exige a Carrasco actuar contra las infraviviendas para evitar conflictos vecinales en Castelló

Compromís per Castelló ha pedido a la alcaldesa de la capital, Begoña Carrasco, que este jueves en el pleno municipal dé respuesta a la proliferación de infraviviendas en la ciudad, una problemática que está generando conflictos entre vecinos y una creciente indefensión en muchas comunidades de propietarios. La coalición llevará al pleno una moción para que el Ayuntamiento asuma responsabilidades y frene esta situación.

El portavoz municipal de Compromís, Ignasi Garcia, ha advertido que “que se estén dando permisos de obras para que alguien actúe en fincas y propiedades de terceros sin autorización es un auténtico disparate”. Garcia ha señalado que “si además esto se hace para crear infraviviendas que se están vendiendo por más de 120.000 euros, estamos ante una auténtica indecencia”, y ha reclamado que la alcaldesa “asuma que gobierna y que, con dos decisiones muy sencillas, puede cuidar nuestros barrios y evitar conflictos graves a posteriori entre propietarios y comunidades”.

Por otro lado, Compromís también llevará al pleno una moción para defender el derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo y para garantizar la neutralidad institucional del Ayuntamiento, así como otro texto para mantener y ampliar los contratos reservados a empresas de inserción social y ha valorado positivamente que el gobierno municipal haya anunciado su apoyo a esta iniciativa, lo que permitirá que la moción salga adelante. Compromís defiende que este tipo de contratación debe desplegarse de manera planificada y en colaboración con el sector, ya que es una herramienta clave para generar empleo digno para personas en riesgo de exclusión y para avanzar hacia un modelo de ciudad más justo e inclusivo.