Fallece el histórico fotógrafo de Castelló, Paco Breva

Castelló ha perdido a Paco Breva, uno de sus fotógrafos históricos que, junto a Wamba o Heredio, inmortalizó los hitos más importantes que acontecieron en la capital de la Plana del siglo XX.

Breva, castellonero de soca que falleció a los 97 años, siempre participó de forma activa en los eventos sociales, festivos y deportivos de la ciudad a la que siempre quiso y donde materializó su proyecto de vida junto a su esposa, Tica Fabregat, y sus dos hijos, Paco y Vicente, quien hoy en día siguen con su legado en el comercio de fotografía de la calle Conde Pestagua. Tres días antes de su fallecimiento había soplado las velas de su cumpleaños, encaminándose hacia el centenario al que finalmente no ha podido llegar, en compañía de su familia de la que también forman parte sus dos nietos, Kiko y Marina, y de los que sentía orgulloso.

Fue fotógrafo pero también gran bailarín, su vocación por el dibujo propició que su cuñado le regalara una cámara fotográfica a cambio de un dibujo que le hizo. Y a Paco le entusiasmó tanto, que se entregó a la fotografía, comprándose, más tarde, una máquina de alto nivel profesional. Participó en gran número de concursos y premios especiales y ganó alrededor de 60 galardones, de obras premiadas en el extranjero y en España, incluido el Premio Minolta, que tuvo como recompensa una vuelta al mundo. Hoy deja un gran y valioso legado fotográfico.

Breva siempre contó, a través de las imágenes, la historia viva de Castelló, la ciudad a la que siempre quiso y que hoy llora su pérdida.

Descanse en paz