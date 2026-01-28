Conoce a los 28 funcionarios municipales jubilados a los que ha homenajeado el Ayuntamiento de Castelló

El salón de plenos del Ayuntamiento de Castelló ha acogido este miércoles el acto de homenaje a los 28 funcionarios que se han jubilado entre el 14 de febrero y el 31 de diciembre de 2025 y que ha estado presidido por la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, y al que han asistido otros concejales de la corporación junto al edil de Empleo y Recursos Humanos, Juan Carlos Redondo.

Se trata de castellonenses que han estado trabajando gran parte de su vida en el consistorio y en diferentes departamentos municipales. Durante su intervención, la alcaldesa ha querido destacar la trayectoria y el compromiso de las personas homenajeadas, señalando que “el Ayuntamiento ha sido vuestra casa durante gran parte de vuestra vida profesional y vuestro trabajo ha sido clave para hacer de Castellón una ciudad mejor”. Carrasco ha agradecido “la dedicación, la atención cercana a la ciudadanía y el compromiso demostrado durante tantos años de servicio público” y ha felicitado a los jubilados “por iniciar una nueva etapa vital que os habéis ganado con creces”.

Los jubilados municipales homenajeados con la alcaldesa de Castelló y concejales de la corporación. / Mediterráneo

Como muestra de reconocimiento, el consistorio ha hecho entrega a cada uno de los funcionarios jubilados de una placa conmemorativa en agradecimiento por los años de servicio prestados a la ciudad de Castellón y a sus vecinas y vecinos desde la institución municipal.

Para cerrar el acto, la alcaldesa ha subrayado que “esta placa es un recuerdo del paso de cada uno de vosotros por esta casa”, y ha añadido que “del mismo modo que queremos que os acordéis siempre del Ayuntamiento de Castellón, esta ciudad y esta institución nunca olvidarán vuestra aportación ni vuestro trabajo”.