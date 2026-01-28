Novedades en los bonos comerciales de Castelló. Atención porque se adelanta el periodo de uso y no será en noviembre

El Consejo Sectorial de Comercio que se ha celebrado en Castelló ha recogido las propuestas de los comerciantes de cara a la próxima campaña de bonos comerciales prevista para este año y esta llega con novedades.

Los representantes del sector apuestan por trasladar el periodo de uso de los bonos a finales de septiembre y hasta mediados de octubre, por lo que los castellonenses podrán comprarlos y utilizarlos tras el verano y no tendrán que esperar hasta noviembre como ha sucedido hasta ahora. El motivo es que los comerciantes quieren distanciar esta campaña de bonos comerciales que cuenta con una gran aceptación por parte de la ciudadanía de dos periodos que ya por sí solos tienen su importancia de venta: Black Friday y la Navidad. De esta forma, el periodo de inscripción de los comercios que quieran participar en esta iniciativa que lleva a cabo el Ayuntamiento junto a los establecimientos se abrirá a mediados de septiembre.

Presentación de la última campaña de bonos comerciales en Castelló. / Mediterráneo

Los asistentes a la reunión de este órgano consultivo de carácter periódico en el que participan representantes de los diferentes sectores del comercio local también han puesto sobre la mesa la necesidad de crear un servicio específico de apoyo para facilitar la obtención de estos bonos a las personas mayores con el fin de garantizar la accesibilidad y la igualdad de oportunidades en el acceso a esta iniciativa. Asimismo, quieren que se realice un cruce de datos con el padrón municipal para asegurar que únicamente las personas que están empadronadas en Castelló se beneficien de estos bonos, con lo que se reforzará el carácter total de la campaña.

Reunión del Consejo Sectorial de Comercio de Castelló presidido por el edil Alberto Vidal. / Mediterráneo

Finalmente, el sector comercial también destaca la necesidad de priorizar nuevos clientes con el objetivo de atraer a otros consumidores diferentes a los comercios de proximidad y ampliar el impacto económico de la iniciativa.

"Esta campaña es una de las iniciativas más importantes del año para el comercio local" Alberto Vidal — Concejal de Comercio

En este sentido, el concejal de Comercio, Alberto Vidal, ha señalado que la campaña de bonos comerciales "es una de las iniciativas más importantes del año para el comercio local y precisamnete por eso es fundamental que la decisión final sobre las fechas salga del propio sector, que cree positivo adelantar esta campaña". Vidal ha recordado que el Consejo Sectorial de Comercio es una "herramienta muy útil para que los profesionales del sector puedan opinar, proponer e influir directamente en las políticas municipales que les afectan". "Vamos a seguir trabajando para fomentar la participación y el consenso con los comerciantes", ha concluido.