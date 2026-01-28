Participación ciudadana
El PSPV recoge las demandas vecinales en el distrito oeste de Castelló: mejora de viales, la vigilancia y el “futuro colapso” de la avenida Alcora
Reunión de los socialistas con los residentes en esta zona de la ciudad
El grupo municipal socialista de Castelló ha recogido las demandas vecinales del distrito oeste, donde los y las residentes reclaman mejoras en diversos viales, más vigilancia en las urbanizaciones de montaña o que se controle de forma efectiva la conversión de bajos comerciales en infravivienda, en este caso con especial presencia en el Raval Universitari.
Además, como señala la concejala socialista Anunciación Láinez, “están muy preocupados por el desarrollo de la primera fase de la Ronda Oeste, que temen que vaya a producir un colapso en la avenida Alcora”. En esta misma zona, se exige que se acondicione el tramo que está a la altura de los antiguos campos del Bovalar “para que sea transitable”.
Láinez, que ha mantenido una reunión con los representantes vecinales, ha mostrado la “colaboración del grupo socialista para trasladar al gobierno municipal todas sus peticiones, sobre todo porque ya sabemos que la dinámica de la alcaldesa, Begoña Carrasco, es preocuparse solo por la plaza Mayor y dejar abandonados los barrios”.
Una de las peticiones de la ciudadanía es acondicionar el vial que va desde la rotonda del recinto deportivo de Gaetà Huguet hasta la de la carretera Ribesalbes. Junto a ello, piden actuar en la Cuadra Saboner hasta el Grupo San Lorenzo “porque las familias, que se desplazan por la zona para llevar a sus hijos e hijas al pediatra, tienen que caminar por un vial como mucho tráfico y sin aceras”. También en San Lorenzo, “nos han alertado del cierre del bar del centro cívico para reclamar su reapertura al gobierno local”.
A todo ello se une, entre otras cuestiones, sus quejas por el retraso del ayuntamiento en abonarles las ayudas que tienen comprometidas para el desarrollo de las fiestas de barrio, “pues tienen todo perfectamente justificado de lo que realizaron en 2025 y aún desconocen, casi ya en febrero de 2026, cuando las recibirán”, señala la edil socialista.
