La avenida de Valencia se blinda contra las inundaciones y avanza tras 20 años de reivindicaciones

La alcaldesa Begoña Carrasco, el concejal de Urbanismo y el teniente de alcalde del distrito sur han visitado los trabajos

La Av/ de Valencia se blinda contra las inundaciones y avanza tras 20 años de reivindicaciones

La Av/ de Valencia se blinda contra las inundaciones y avanza tras 20 años de reivindicaciones

Kmy Ros

Paloma Aguilar

Paloma Aguilar

Castellón

La avenida de Valencia se blinda contra las inundaciones y avanza en la ejecución de las obras contra las anegaciones, principalmente en el entorno de la calle Larra. La alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, acompañada por el concejal de Urbanismo, Sergio Toledo, y el teniente de alcalde del distrito sur, Antonio Ortolá, ha visitado los trabajos junto a vecinos de la zona y representantes de la asociación Virgen de Lidón. La solución pasa por arreglar este punto ya que el colector general hace un giro de 90 grados y es donde se generan los desbordamientos en vía pública que es lo que hay que evitar.

"Cumplimos con lo que prometí a los vecinos de la zona y vamos a tratar de solucionar el problema de las inundaciones que son frecuentes cuando llueve y que tienen los vecinos de este distrito y en concreto en la avenida de Valencia y la calle Larra porque son 20 años los que los vecinos llevan pidiendo esta solución", ha dicho Carrasco, quien ha recordado que la inversión asciende a 500.000 euros y el plazo de ejecución es de cuatro meses para tratar de aliviar estas inundaciones que son frecuentes cuando llueve. Además, esta obra "es importante para los vecinos de la zona pero también para toda la ciudad porque es una entrada y salida y también mejorará la calidad de vida y la seguridad de todos los castellonenses", ha continuado la primera edila.

Carrasco, Toledo y Ortolá junto a vecinos y técnicos municipales, este lunes en la avenida de Valencia.

Carrasco, Toledo y Ortolá junto a vecinos y técnicos municipales, este lunes en la avenida de Valencia. / Kmy Ros

"Son dos obras en dos puntos distintos y se invertirá este dinero para ver si se revierte la situación y si no es así, seguiremos con la inversión con la conexión general de la ciudad para que no se produzcan esas inundaciones y mejorar la seguridad de los castellonenses", ha dicho Carrasco.

Por su parte, Ortolá se ha congratulado de esta obra con el que de que los vecinos puedan transitar por la avenida de Valencia sin ningún problema cuando llueve. "Es medio millón de euros bien empleado porque la obra redundará en beneficio de todos", ha afirmado el teniente de alcalde del distrito sur.

La Av/ de Valencia de Castelló se blinda contra las inundaciones y avanza tras 20 años de reivindicaciones

La Av/ de Valencia de Castelló se blinda contra las inundaciones y avanza tras 20 años de reivindicaciones

La Av/ de Valencia de Castelló se blinda contra las inundaciones y avanza tras 20 años de reivindicaciones / Kmy Ros / Kmy Ros

Otros trabajos

En cuanto al resto de obras antiinundaciones que el Ayuntamiento de Castelló tiene previstas, Carrasco ha destacado las de la Marjaleria, "que es un punto importante". También ha dicho que está pendiente la reparación de un motor en esta zona por parte del Coto Arrocero y para la que el consistorio otorgó una ayuda municipal con el propósito de terminar con las inundaciones de esta zona "tan sensible".

"Vamos a seguir invirtiendo tal y como prometimos a los castellonenses para reforzar la seguridad y evitar las inundaciones. Lo primero que hicimos cuando llegamos, tras diez años sin realizarse, fue limpiar el cauce del Riu Sec", ha recordado Carrasco, quien también ha destacado la labor del consistorio en la limpieza de acequias, en la inversión de colectores "y en lo que nos demanden los vecinos".  

La avenida de Valencia se blinda contra las inundaciones y avanza tras 20 años de reivindicaciones

La avenida de Valencia se blinda contra las inundaciones y avanza tras 20 años de reivindicaciones

