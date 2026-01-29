Novedad. Estas son las ayudas económicas para los vendedores del Mercado Central de Castelló

El Ayuntamiento de Castelló pondrá en marcha ayudas económicas para los vendedores del Mercado Central debido a las obras del recinto que comenzarán en unas semanas y que obligarán al traslado de los vendedores al nuevo mercado provisional de la plaza Santa Clara. Un cambio que obligará a cerrar las instalaciones municipales porque a partir del sábado 31 de enero por la tarde es cuando se podrá iniciar de manera escalonada este traspaso que se prolongará hasta el 11 de febrero. Un periodo en el que se no habrá actividad de venta en ninguno de estos espacios para facilitar al máximo el cambio de un mercado a otro, según ha explicado el concejal de Infraestructuras y Urbanismo, Sergio Toledo.

Sergio Toledo, en una imagen de archivo de una reunión con los vendedores. / Mediterráneo

El edil ha anunciado que para hacer más sencilla esta mudanza, desde el consistorio se facilitarán estos trabajos, a quién lo solicite, a través de la misma UTE de empresas que está llevando a cabo los trabajos, "para trasladar desde su ubicación actual y hasta el mercado provisional los elementos necesarios para cada parada”. De esta manera “queremos dar todo tipo de facilidades a este cambio de ubicación que requerirá también de la entrada de vehículos autorizados hasta la plaza Mayor”, ha insistido Toledo.

Además, y en relación a todos los gastos extra que tengan los vendedores durante estos días y que sean derivados de su traslado al mercado provisional, el Ayuntamiento está estudiando poder ser cubiertos a través de diferentes lineas de ayuda municipal, "de manera que este cambio de ubicación sea lo menos perjudicial posible".

Más medidas

Respecto a otros tipos de medidas que contempla el Ayuntamiento, el edil ha destacado que “las paradas que así lo tengan establecido no pagarán el canon anual de 2026, y las que tengan el canon de una duración mayor se les aplicará una prórroga por un año en su concesión”.

Para el concejal “esta medida es una muestra más del compromiso que tenemos con los vendedores del Mercado Central a la hora de hacer lo más sencillo y ágil posible este traslado que supone el paso previo al inicio de la obras”.

Sergio Toledo ha insistido finalmente que “con la ejecución de este importante proyecto de la reforma del Mercado Central, desde el equipo de gobierno municipal estamos dando un ejemplo de cómo desde el diálogo, el contacto permanente y la escucha activa se puede llevar con éxito un proyecto de ciudad, el más importante de esta legislatura, que es tan complejo y que involucra a tantas personas”.