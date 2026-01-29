Nuevo emblema arquitectónico de Castellón: empiezan las obras más esperadas en el puerto

Un edificio de 2.645 metros cuadrados, con un aspecto vanguardista y un espacio de esparcimiento en las inmediaciones. Esta es la nueva obra que ha comenzado PortCastelló, con una inversión estimada de 5,5 millones de euros, y que tendrá una duración de dos años.

El proyecto consiste en la transformación del antiguo espacio de la Comandancia de Marina, que estaba en desuso desde 2008, para que se convierta en la sede institucional de la Autoridad Portuaria de Castellón. Una actuación que también abarca al Museu de la Mar, cedido al Ayuntamiento de Castelló, en la planta baja.

Nueva sede y espacio público

La transformación de este inmueble, adjudicada a Becsa, también conlleva la creación de una nueva plaza pública, sin muros ni barreras, que dará acceso al inmueble principal y conectará directamente el paseo con el mar. El presidente de PortCastelló, Rubén Ibáñez, remarca que el planteamiento del proyecto, "más que una sede administrativa, siempre ha sido ganar un nuevo espacio, acercar el mar y la ciudadanía y hacer de la zona lúdica un punto de encuentro y esparcimiento para vecinos y visitantes".

Ya se han retirado elementos del interior del inmueble. / Gabriel Utiel

Con el comienzo de los trabajos "cumplimos con nuestro compromiso y seguimos avanzando hacia la integración puerto-ciudad y la transformación de la fachada marítima", añade. Una medida que forma parte de una acción de "dos años y ocho proyectos en marcha que son fruto de una gestión eficiente de los recursos públicos, de la colaboración entre administraciones y del compromiso que tenemos con el Grau y la ciudad de Castellón y que están convirtiendo al puerto en una zona dinámica y moderna, pero con identidad propia", destaca.

Actuaciones en el entorno portuario

Entre otras actuaciones previstas está la remodelación de la lonja pesquera, la instalación del hub tecnológico en el antiguo recinto de multicines o la reciente mejora del edificio moruno.

La nueva sede del puerto se realizará según el diseño del estudio Medrano Sáez Arquitectos y está pensada con un estilo vanguardista que combina modernidad con la arquitectura cerámica de estilo naval, en referencia a la tradición marinera. El edificio cuenta con un patio central que vertebra todas las plantas y una estructura adaptada al entorno, destacando la fachada, que estará rodeada de una pieza cerámica.

La inversión se complementará con una plaza pública. / Gabriel Utiel

Diseño sostenible y eficiencia energética

Además de la vertiente estética, se incorporarán sistemas de optimización energética, siguiendo los estándares de accesibilidad, seguridad y sostenibilidad más exigentes. Del mismo modo, se ha considerado la durabilidad y el fácil mantenimiento de la edificación, con especial atención a los materiales que resistan el ambiente costero y el alto contenido en cloruros.

El diseño también incorpora soluciones para mejorar el comportamiento bioclimático, optimizando la luz natural y la ventilación.