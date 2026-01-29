Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Castelló tiene una plaza con dos nombres. El motivo de este disparate

El espacio está ubicado en el distrito sur

Vista aérea del centro de Castelló.

Vista aérea del centro de Castelló. / GABRIEL UTIEL BLANCO

Paloma Aguilar

Paloma Aguilar

Castellón

Castelló tiene hoy en día una plaza con dos nombres diferentes. Si bien el nomenclator de la ciudad cambió en el pasado mandato con el gobierno del PSOE, Compromís y Podemos (Acord de Fadrell) para seis viales (las plazas Herrero Tejedo y Sánchez Gozalbo y las calles Carlos Fabra Andrés, Santos Vivanco, Cronista Revest y Arquitecto Traver) amparándose en la Ley de Memoria Democrática, el año pasado, el actual equipo de gobierno aprobó en junta local del 8 de octubre y a iniciativa de Vox, otro nombre para la plaza País Valencià, en el distrito sur de la capital de la Plana.

Sin embargo, y a pesar de haber transcurrido casi cuatro meses, la placa cerámica con el nuevo nombre todavía no ha sido colocada en sustitución de la actual, por lo que este espacio cuyo nuevo nombre es plaza Nou d'Octubre sigue apareciendo como plaza País Valencià en la vía pública.

Placa actual en la plaza País Valencià de Castelló.

Placa actual en la plaza País Valencià de Castelló. / KMY ROS

Hay que recordar que fue el grupo municipal de Vox el que en mayo de 2025 pidió el cambio del nombre de esta plaza además del de las calles Empar Navarro, Isabel Clara Simó y Joan Fuster. La formación aseguraba que País Valencià «atenta contra nuestra historia y es un invento degradante», mientras que consideraba a las otras tres figuras de la cultura valenciana como «pancatalanistas, comunistas y separatistas». Sin embargo, el actual ejecutivo municipal solamente aprobó el cambio de la plaza por Nou d'Octubre.

Otra imagen de la plaza con el nombre antiguo 'País Valencià'.

Otra imagen de la plaza con el nombre antiguo 'País Valencià'. / KMY ROS

Castelló tiene una plaza con dos nombres. El motivo de este disparate

Tracking Pixel Contents