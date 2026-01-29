La reapertura del restaurante J Zamora del puerto de Castelló, más cerca: decisión de la Autoridad Portuaria

La mesa de contratación de la Autoridad Portuaria de Castellón ha dado un nuevo paso para la reapertura del antiguo comedor de obreros. Un espacio que en los últimos años ha llevado el nombre del restaurante J Zamora, y que cerró sus puertas a finales de 2024.

Tras haber encargado un informe de necesidades técnicas, a finales de diciembre se inició la licitación de las obras para remodelar este recinto. La empresa Crisol Obras y Servicios es la adjudicataria de esta actuación, que tiene un plazo de ejecución de tres meses. El importe acordado es de 494.147 euros, impuestos incluidos.

Objetivo: abrir antes del verano

Una vez encarrilado este trámite, PortCastelló buscará una empresa que preste esta actividad. El objetivo es que el restaurante esté en funcionamiento antes del verano. El presidente del puerto, Rubén Ibáñez, ya indicó que para este fin se han establecido plazos cortos para completar los diferentes pasos.

Entre las mejoras previstas está el cambio del falso techo y su sustitución por otro que incluya un aislamiento acústico, o la adecuación de los aseos para cumplir con las condiciones de accesibilidad vigentes. Todo con el fin de "la restitución de la operatividad del edificio, garantizando el restablecimiento de sus condiciones óptimas de seguridad, salubridad y funcionalidad" como negocio dedicado a la restauración.

Adaptación a la normativa vigente

Las obras deben adaptar el inmueble, de unos 600 metros cuadrados de superficie construida, "a los requisitos establecidos en la normativa vigente y a las prescripciones técnicas aplicables".

Cuando reabra, el espacio contará con una actualización de los sistemas de climatización y ventilación, la impermeabilización de la cubierta o la redistribución de zonas. También la revisión y adecuación de la instalación eléctrica.