La Audiencia Provincial de Castellón reabre la investigación contra el edil Cristian Ramírez por impago de multas de zona azul

La Audiencia Provincial de Castellón ha revocado el sobreseimiento de la causa contra el concejal de Movilidad de Castelló, Cristian Ramírez, por el impago de más de un centenar de multas de zona azul de estacionamiento.

La sala determina, pues, que deben "practicarse las diligencias de investigación pertinentes para la debida comprobación e investigación de los hechos denunciados". Estima de este modo el recurso de apelación presentado por la concejala socialista Patricia Puerta contra la decisión de la Fiscalía, que en diciembre de 2024 anunció el archivo del caso.

La Audiencia estima "necesario" saber lo ocurrió con las 134 denuncias impuestas al vehículo utilizado por el denunciado en el período comprendido entre el 1 de enero de 2023 y el 30 de enero de 2024, "y que parece ser que prescribieron".

"Hay que comprobar lo que ha ocurrido, ya que, dada a condición del denunciado como concejal de movilidad del Ayuntamiento de Castellón, y como responsable (según la denunciante apelante) del Servicio de la zona ORA que le impuso las sanciones, hay que comprobar si la aparente anormalidad en la prescripción de tantas denuncias pudo ser debida a un delito de tráfico de influencias, o a otra posible actuación ilícita con relevancia penal", indica en su resolución.

Noticias relacionadas

López, Simó, Puerta, Ribes y Ribera. / Mediterráneo

La decisión de la Audiencia ha sido dada a conocer esta mañana por los representantes del grupo municipal socialista, Rafa Simó, Jorge Ribes, Patricia Puerta, Mari Carmen Ribera y José Luis López.