La Audiencia Provincial de Castellón reabre la investigación contra el edil Cristian Ramírez por impago de multas de zona azul
Revoca el archivo de la investigación decidido por la Fiscalía
La Audiencia Provincial de Castellón ha revocado el sobreseimiento de la causa contra el concejal de Movilidad de Castelló, Cristian Ramírez, por el impago de más de un centenar de multas de zona azul de estacionamiento.
La sala determina, pues, que deben "practicarse las diligencias de investigación pertinentes para la debida comprobación e investigación de los hechos denunciados". Estima de este modo el recurso de apelación presentado por la concejala socialista Patricia Puerta contra la decisión de la Fiscalía, que en diciembre de 2024 anunció el archivo del caso.
La Audiencia estima "necesario" saber lo ocurrió con las 134 denuncias impuestas al vehículo utilizado por el denunciado en el período comprendido entre el 1 de enero de 2023 y el 30 de enero de 2024, "y que parece ser que prescribieron".
"Hay que comprobar lo que ha ocurrido, ya que, dada a condición del denunciado como concejal de movilidad del Ayuntamiento de Castellón, y como responsable (según la denunciante apelante) del Servicio de la zona ORA que le impuso las sanciones, hay que comprobar si la aparente anormalidad en la prescripción de tantas denuncias pudo ser debida a un delito de tráfico de influencias, o a otra posible actuación ilícita con relevancia penal", indica en su resolución.
La decisión de la Audiencia ha sido dada a conocer esta mañana por los representantes del grupo municipal socialista, Rafa Simó, Jorge Ribes, Patricia Puerta, Mari Carmen Ribera y José Luis López.
- ¿Qué son los contenedores negros que han aparecido en el centro de Castelló?
- Castelló activa un nuevo uso de la tarjeta ciudadana relacionada con la tasa de la basura. ¿En qué consiste?
- Cierra la tienda con más robos de Castelló tras las obras de la Avenida Valencia: 'Era un sinvivir
- Un 'templo' del vermut cierra sus puertas en Castelló: dirá adiós el 5 de enero
- Conoce las bonificaciones para la próxima tasa de la basura de 2027 en Castelló y cómo conseguirlas
- La nave de Monfort en la Avenida Valencia de Castelló tiene nuevo inquilino: Este es su nuevo uso
- Hosteleros de Castelló y provincia quieren abrir un local de restauración en el antiguo 'Aladín' junto al aeroclub. Todos los detalles
- Guía y horarios para la Cabalgata de los Reyes Magos de Castelló