Caso zona azul en Castelló | Vox lanza 'balones fuera' y Compromís exige la destitución de Ramírez

La información desvelada por el grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Castelló sobre la decisión de la Audiencia Provincial de Castellón de reabrir la investigación contra el concejal del Partido Popular Cristian Ramírez por el impago de más de un centenar de multas de la zona azul de estacionamiento ha provocado también la reacción tanto del grupo municipal de Vox y socio de gobierno de los populares como del grupo municipal de Compromís.

Así, mientras el representante del partido de Abascal en Castelló, Antonio Ortolá, ha lanzado balones fuera, el portavoz de de Compromís, Ignasi Garcia, ha exigido a la alcaldesa la destitución de Ramírez.

Ignasi Garcia, portavoz del grupo municipal de Compromís en Castelló. / Mediterráneo

“Desde Vox seguimos centrados en nuestro trabajo y en cumplir el compromiso adquirido con los vecinos de Castellón, defendiendo nuestras propuestas y velando por una gestión responsable y transparente, como hemos hecho desde el primer día", se explicado Ortolá.

Antonio Ortolá, portavoz del grupo municipal de Vox y portavoz adjunto del equipo de gobierno de Castelló. / Mediterráneo

Por su parte, Garcia ha manifestado que Begoña Carrasco "no puede mantener ni un minuto más como concejal de Movilidad del Ayuntamiento de Castellón al señor Cristian Ramírez, a quien no ha dejado de defender desde que se conoció el escándalo de que no pagaba las multas de la zona azul". "Al final, lo que está pidiendo la Audiencia Provincial de Castellón es lo mismo que pedía Compromís: que la señora Carrasco aclare cómo es posible que a concejales del PP les desaparezcan las multas, y es mejor saberlo por ella antes que por una sentencia judicial”, ha manifestado Garcia.

Noticias relacionadas

Consulta aquí el auto de la Audiencia Nacional