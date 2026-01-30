Caso zona azul en Castelló | Carrasco: "No conocemos el auto y vamos a ver cómo se suceden los acontecimientos, por tanto se irán tomando las decisiones necesarias y oportunas"

La alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, ha reaccionado al conocer la reapertura del caso de la zona azul por parte de la Audiencia Provincial al admitir el recurso que presentaron los socialistas y ha destacado que no tiene conocimientongo del auto. "He hablado con el concejal y no tiene notificacion alguna todavía, pero suele pasar que se enteren antes los interesados que los implicados por lo que hay un interes manifiesto por parte de la oposición de buscar donde no hay y lo llevan haciendo desde que llegamos".

Carrasco, con respecto a la petición del PSOE de que dimita por haber mantenido a Cristian Ramírez, concejal de Movilidad, durante este tiempo en el cargo, ha recordado que el equipo de gobierno ya respondió "y dimos todas las explicaciones oportunas y necesarias en un ejercicio de transparencia y responsabilidad en el pleno, que es el máximo órgano donde estamos representados toda la corporación y que es el que representa la soberania popular y la voluntad de los castellonenses". "Dimos allí todas las explicaciones y también la dio el propio concejal", ha dicho.

La primera edila ha insistido en que no saben nada, "lo que si hay es una denuncia interesada y no tenemos notificación alguna".

Carrasco ha afirmado que si el auto, "que no conocemos, dice que se siga investigando, se seguirá investigando y no tenemos ningun inconveniente en que se den todas las explicaciones necesarias y oportunas, cosa que ya hicimos". "Vamos a ver cómo se suceden los acontecimientos y por tanto se irán tomando las decisiones necesarias y oportunas en el momento oportuno, es un auto que no conozco", ha proseguido en su comparecencia ante los medios de comunicación donde ha insistido en que "la parte interesada fue la que lo ha promovido, lo llevó a la Fiscalía y se lo archivaron".

"No podemos opinar de algo que no conocemos pero, con total responsabilidad y transparencia se darán todas las explicaciones, no a la oposicion, que también, si no a los castellonenses que es a quienes nos debemos y a los que servimos", ha concluido la alcaldesa de Castelló.