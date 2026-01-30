Castelló da luz verde a la construcción de 128 nuevos pisos

La vivienda es un problema que afecta a la sociedad española, y que no solo tiene que ver con el precio de los hogares, sino con la escasez de oferta disponible. Para tratar de satisfacer la demanda, la Junta Local de Gobierno del Ayuntamiento de Castelló ha aprobado la concesión a JG SPC SL de la licencia para construir 68 nuevas viviendas, con sus correspondientes trasteros, además de 69 plazas de aparcamiento.

El futuro bloque se emplaza entre la avenida Casalduch y la calle Amalio Gimeno. También se ha concedido la licencia para dos edificios y 60 viviendas en seis plantas altas, con 60 plazas de aparcamiento y 60 trasteros, en la avenida Serradal, 68, junto al acceso de la autovía CS-22 en la entrada al Grau.

Compromiso municipal con la vivienda

El portavoz del equipo de gobierno municipal, Vicent Sales, subrayó que con estos trámites "se permite aumentar la oferta para que las familias castellonenses puedan adquirir uno de estos pisos". Sales recordó uno de los compromisos de la alcaldesa, Begoña Carrasco, de que esta debe ser "la legislatura de la vivienda en la ciudad de Castelló".

No solo con estas licencias, sino con la "apuesta de este gobierno en la liberalización del suelo para que se puedan construir cerca de 3.800 viviendas en los próximos años, de las que más del 40% serán de protección pública".

Otros acuerdos de la Junta de Gobierno

Por otro lado, el portavoz adjunto del gobierno municipal y concejal de Seguridad y Emergencias, Antonio Ortolá, puso en valor "el nombramiento de cuatro cabos como funcionarios de carrera, un hecho que no se producía desde hace más de 20 años". Hasta ahora había 12 de forma interina y, en breve, "se espera poder consolidar a dos o tres más".

Sales también ha informado de que la Junta de Gobierno ha acordado la aprobación de las bases reguladoras para la participación en la Feria del Libro organizada por el Ayuntamiento de Castelló para el año 2026.

Feria del Libro 2026

La feria se celebrará del 24 de abril al 3 de mayo de 2026 en el parque Ribalta, instalada en el andén central y el entorno del Templete de la Música. El concejal resaltó que "son las primeras bases que se redactan en esta nueva etapa que vive una feria, que el año pasado tuvo un récord de visitantes, con más de 10.000 personas y 6.000 ventas, y que tiene como objetivo impulsar el acceso a la cultura, la promoción cultural y el fortalecimiento del ecosistema local del libro".