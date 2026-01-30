Nombramiento
El chef Jorge Lengua, 'Olla d'Or' 2026 de Castelló
Distinción de la Societat Gastronòmica Olla de la Plana
La Societat Gastronómica Olla de la Plana ha distinguido con la Olla d'Or 2026 por unanimidad al joven chef castellonense Jorge Lengua, del restaurante Llavor, quien recientemente recibió su primera Estrella Michelin, según han informado desde la entidad.
Lengua es actualmente socio de l´Olla de la Plana y es el primer socio del colectivo que recibe este reconocimiento del que se hará entrega próximamente en el transcurso de una comida de hermandad.
Jorge Lengua, releva a El Celler de Can Roca, como máxima distinción de L´Olla de la Plana, y cabe recordar que entre otros han recibido este galardón, chefs como Martín Berasategui, Ricardo Sanz, David de Jorge, o las Estrellas locales, Miguel Barrera, Raül Resino o Atalaya, y sociedades o instituciones como Castelló Ruta de Sabor o la Escuela de Hostelería.
