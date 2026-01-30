Los diez restaurantes de las XV Jornadas Gastronómicas de la Galera en el Grau de Castelló y las fechas

La asociación GastroGrao, con el apoyo del Patronato de Turismo, ha puesto en marcha las XV Jornadas Gastronómicas de la Galera, una iniciativa ya consolidada en el calendario gastronómico local en el Grau. Durante estas jornadas, diez restaurantes del Grau ofrecerán menús especiales y propuestas gastronómicas centradas en la galera, uno de los productos más emblemáticos y singulares de la cocina marinera de la ciudad, con elaboraciones que ponen en valor su calidad, su sabor y su arraigo en la tradición culinaria local.

Así, los restaurantes participantes en las XV Jornadas Gastronómicas de la Galera que se celebrarán del 1 al 28 de febrero son: La Ola, La Ballena, Casa Lola, Casa Juanito, Lo de Sancho, Nou Escull, Tasca El Puerto, Ri&Co Restaurant, Restaurante Mediterráneo y El Mirador del Port.

Estas jornadas cuentan con el impulso del Patronato Municipal de Turismo, con el objetivo de potenciar la actividad de los restaurantes del distrito marítimo durante los meses de invierno, una época del año con menor presencia turística. La iniciativa busca dinamizar el distrito marítimo, atraer tanto a público local como a visitantes y reforzar la imagen del Grau como un destino gastronómico de referencia, apostando por el producto de proximidad y por una oferta culinaria con identidad propia.

Miralles en la presentación de las jornadas gastronómicas con la galera como protagonista. / Mediterráneo

La concejala de Turismo, Arantxa Miralles, ha asistido a la puesta en marcha de las jornadas y ha destacado “la importancia de este tipo de acciones para la promoción turística de la ciudad”. Miralles ha señalado que “las Jornadas Gastronómicas de la Galera ponen de manifiesto el enorme potencial de nuestra gastronomía como motor de atracción turística, especialmente fuera de la temporada alta”, y ha subrayado que “este evento permite dar visibilidad al trabajo que realizan los restaurantes del Grao y a la calidad del producto de lonja”.

Asimismo, la edil ha remarcado que “desde el Patronato de Turismo seguimos apoyando iniciativas que apuestan por el producto local, por la tradición y por una cocina de primera, vinculada al mar y a nuestra cultura”. En este sentido, Miralles ha añadido que estas jornadas suponen “una excelente oportunidad para disfrutar del Grao en invierno, pasear junto al puerto y descubrir una gastronomía auténtica, con personalidad propia y profundamente ligada a su entorno”.

Noticias relacionadas

En esta edición, diez restaurantes rinden homenaje a la galera, ofreciendo menús y propuestas especiales elaboradas desde el respeto al producto fresco de lonja y a la tradición marinera. Una invitación a sentarse a la mesa y a descubrir los sabores del mar en un ambiente único, en pleno corazón del distrito marítimo.