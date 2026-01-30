Mujer, mayor y viuda: este es el retrato robot de la soledad no deseada en Castelló

Hay personas que tienen tiempo para hacer todo lo que se propongan, pero no tienen con quién compartirlo. Es la lacra de la soledad no deseada, que se produce cuando una persona se queda sin pareja, ve cómo los hijos abandonan el nido familiar o el círculo de amistades no tiene disponibilidad para quedar de manera presencial.

Para tratar de combatir este problema, la Concejalía de Gente Mayor del Ayuntamiento de Castelló ha realizado un programa piloto, que con el nombre de Castellón Acompaña, pretende reducir los efectos de la soledad no deseada. Según los datos aportados desde el consistorio, el 80% de las personas participantes vive sola y aproximadamente el 65% son viudas.

Resultados del proyecto piloto

El proyecto, desarrollado entre mayo y noviembre, ha contado con la participación de 39 personas, de las cuales 26 formaban parte del grupo de actuación y 13 del grupo de control. Tras hacer balance de esta experiencia, el grado de satisfacción ha alcanzado el 98%.

Presentación de los resultados del programa. / Mediterráneo

La presentación de los resultados contó con la presencia de la concejala de Gente Mayor, Clara Adsuara; el profesor e investigador de la UJI, Antonio Caballer; y la coordinadora del proyecto por parte de la empresa Atenzia, Belén Vilarroya.

Compromiso institucional

Adsuara insistió en que para el equipo de gobierno, "combatir la soledad no deseada es una prioridad social y una cuestión de bienestar emocional, salud y dignidad". El programa se enmarca en el Primer Plan Municipal para las Personas Mayores, aprobado en esta legislatura.

En Castellón viven solas más de 5.000 personas mayores de 75 años, muchas de las cuales se encuentran en situación de soledad no deseada, una realidad cada vez más presente en nuestra sociedad.

Impacto social y emocional

El proyecto piloto, cuya muestra se inició en el distrito centro y posteriormente se amplió al resto de distritos para garantizar una representación más fiel de la ciudad, ha permitido comprobar el impacto positivo del programa en el bienestar emocional y social de los participantes. Durante su desarrollo se realizaron evaluaciones iniciales individualizadas, planes de intervención personalizados, 28 reuniones de seguimiento entre las entidades colaboradoras, 21 actividades grupales y dos intervenciones individuales específicas, garantizando una atención profesional y adaptada a cada caso.

Belén Vilarroya señaló por su parte que "tras el estudio se constata una clara mejora en el estado de ánimo entre los participantes, con mayor disposición positiva, incremento de la satisfacción general y reducción de la tristeza y el desánimo".

Implantación definitiva

Antonio Caballer destacó que esta problemática "es una situación que preocupa a las administraciones públicas y requiere respuestas basadas en el análisis y la intervención social".

Para la concejala de Bienestar Social, "los resultados reflejan una mejora generalizada del estado de ánimo y un elevado grado de satisfacción con las actividades y el acompañamiento recibido. Por este motivo, el Ayuntamiento de Castellón ha decidido implantar el programa de manera definitiva y extenderlo a todas las personas mayores de la ciudad que lo necesiten, reafirmando su compromiso con la lucha contra la soledad no deseada y la mejora de la calidad de vida".

Información y contacto

Con el objetivo de facilitar el acceso al programa y ampliar la información, el Ayuntamiento ha habilitado el teléfono 648615796, a través del cual la ciudadanía puede recibir asesoramiento y conocer los detalles para participar en Castellón Acompaña.