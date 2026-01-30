Pirotecnia
Así será la Nit Màgica de las fiestas de la Magdalena 2026: promete emociones fuertes en Castelló
Será el martes 10 de marzo a las 23.00 horas
La Nit Màgica de las fiestas de la Magdalena de 2026 promete emociones fuertes. En el acto, previsto para el martes 10 de marzo a las 23.00 horas, participarán un total de 130 personas que harán disfrutar a las 25.000 personas que se prevé que asistan a este tradicional evento, muy esperado por los castellonenses en la semana grande de la ciudad.
Este año, junto a los 50 músicos, los 50 dimonis y otra treintena de colaboradores de entidades festivas, Xarxa Teatre a previsto nuevas estructuras de pirotecnia que se sumarán a la rueda, las aspas, los abanicos, los conos, los cilindros y los árboles que la organización suele utilizar para que la Nit Màgica sea todo un éxito. De esta forma, durante aproximadamente una hora, Castelló vibrará a tope al ritmo de la música y el fuego ya que, según ha explicado el director de Xarxa Teatre, Leandre Escamilla, al periódico Mediterráneo, "queremos que este año siga siendo espectacular porque como el año pasado llovió el acto se deslució".
En cuanto al recorrido, este año será el mismo que en 2025, es decir, partirá desde la plaza María Agustina para ir por la calle Sanahuja, San Roque, Cerdán de Tallada, la ronda Magdalena, Arrufat Alonso y llegar hasta la avenida Rey Don Jaime donde San Roro despedirá el acto multitudinario.
