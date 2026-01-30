No habrá pipicán junto a los colegios del PAU Sensal de Castelló

No habrá pipicán junto a los colegios Censal y Carles Salvador, en el PAU Sensal. Así se ha determinado en una reunión que han mantenido este viernes los representantes de las asociaciones de padres y madres de estos centros escolares con representantes municipales y donde la comunidad educativa ha mostrado los mostivos por los que rechazan este centro de esparcimiento canino que el consistorio iba a abrir en un solar en las inmediaciones de ambos colegios y ubicado entre la avenida Chatellerault y el paseo Río Nilo, según adelantó este periódico.

La información publicada por Mediterráneo sobre la limpieza del terreno contiguo a los CEIP para la apertura del pipicán debido al cierre del recinto de la calle Río Llobregat ante el inicio de construcción de unos pisos en ese solar, alertó a los padres, madres y profesores. Estos consideraban inadecuado el lugar debido a su cercanía a los centros educativos e iniciaron una recogida de firmas que finalmente han superado las 300. Los afectados registraron las rúbricas junto a la petición de una reunión con la alcaldesa Begoña Carrasco que ha tenido lugar este viernes y que ha concluido con un cambio de opinión municipal. Además, los detractores del pipicán en esta zona de la ciudad hasta han llegado a crear un himno con IA al respecto y han alegado posibles malos olores, ruidos y problemas de convivencia. Además, en el caso del colegio Carles Salvador, el patio del aula de dos años está ubicado junto al terreno donde se iba a ubicar el pipicán.

El Ayuntamiento buscará una parcela alternativa

En este sentido, fuentes municipales han afirmado en declaraciones a este diario que el equipo de gobierno "no gobierna de espaldas a los vecinos". "Hemos escuchado a todas las partes y desde el ejecutivo local vamos a buscar una parcela alternativa para contentar a todas las partes, tanto a los que piden una zona de esparcimiento canino como a los que solicitan que no sea al lado de los colegios", destacaron las mismas fuentes.