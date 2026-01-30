Castelló sanea la ermita de la Magdalena con obras en la bóveda y el altar

El Ayuntamiento de Castelló, con la autorización de la Generalitat Valenciana al tratarse de un recinto catalogado como de Bien de Interés Cultural (BIC), está realizando obras de mejora de la bóveda y del altar de la ermita de la Magdalena que consisten en el cambio de toda la impermeabilización de la cubierta y de las pendientes para un mejor desagüe con el fin de que no se generen embalsamientos porque eran todas estas patologías las que habían hecho que en la parte interior se estuvieran desprendiendo morteros de la bóveda y existía peligro de que todo lo que es a nivel patrimonial se disgregase y se perdiese. Así lo ha explicado este viernes la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, quien ha visitado las obras junto a la concejala de Ermitas, Noelia Selma, así como el concejal de Cultura en funciones y edil de Patrimonio, Vicent Sales, y el concejal de Urbanismo e Infraestructuras, Sergio Toledo, además de técnicos municipales y responsables de la empresa adjudicataria de los trabajos.

Carrasco, junto a Toledo, Sales y Selma, técnicos municipales y responsables de la restauración, este viernes, en el interior de la ermita de la Magdalena. / Mediterráneo

La primera edila ha detallado que las obras se localizan en dos zonas: la reparación de filtraciones en cubierta – ya finalizadas – y en la restauración de pinturas de la zona del altar y que la obra, con un presupuesto que ronda los 40.000 euros, se prolongará hasta el 7 de febrero.

"Obra necesaria"

Para Carrasco “esta es una obra necesaria que dignifica la imagen de la ermita de la Magdalena por el valor cultural que tiene por ser BIC pero, sobre todo, por el valor sentimental de lo que significa para todos los castellonenses. Nos hace sentir ese ‘orgullo de pertenencia’ del que presumimos siempre al hablar de las fiestas fundacionales de la Magdalena, les millors festes del món”.

La restauradora Lucía Perete, durante los trabajos. / P. A.

La primera edila ha recordado "la inacción del gobierno anterior y hemos actuado porque nadie lo hizo antes y las filtraciones que han causado daños en las pinturas se arrastran de la anterior legislatura. Y ha sido con este equipo de gobierno municipal, gracias a la coordinación de las concejalías de Fiestas, Cultura y de Infraestructuras cuando se han reparado”.

Así, la primera edila ha afirmado que con estos trabajos “cuidamos el patrimonio cultural de Castellón. Cuidamos de nuestros símbolos de identidad, nuestra tradición y nuestros orígenes. Una puesta a punto de la ermita de la Magdalena para que luzca su mejor imagen. Una imagen renovada y digna como se merece esta ciudad, salvaguardando su valor patrimonial y sentimental para los castellonenses”