Segundo intento. Tres candidatos para una plaza de gerente del Patronato Municipal de Turismo de Castelló

Segundo intento del Ayuntamiento de Castelló para contratar al gerente del Patronato Municipal de Turismo. Tras una primera convocatoria en la que todos los aspirantes fueron rechazados por no cumplir los requisitos, el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) acaba de publicar los nombres de los tres candidatos que optar ahora tras haber cambiado las bases.

El documento oficializa la lista de las personas admitidas, que son tres, pero también las que han resultado excluidas, que son otras tres. Entre las primeras aparecen dos mujeres conocidas en el sector del turismo que junto a Miguel Ruiz Arlandis forman la terna de dónde tiene que salir el alto cargo funcionarial que gestionará el área. La primera es Esther Labaig Gallardo, quien fuera directora geneal de Turismo y directora del Centro de Turismo de Castellón (CdT) además ostentar otras responsabilidades relacionadas con el turismo en localidades de la provincia.

Amparo Martínez Soria ya ostentó este cargo de 2018 a 2019 con Amparo Marco como alcaldesa y Pilar Escuder como concejala de Turismo, por lo que ya tiene experiencia en este cargo.

Hay que recordar que el sueldo del gerente será de 53.890,45 euros.