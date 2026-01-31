El cantante Tacho pone voz a la Magdalena

La presidenta del Patronato Municipal de Fiestas y concejala de Fiestas, Noelia Selma, informó ayer de que la Magdalena 2026 estrenará una canción dedicada de manera especial a las fiestas fundacionales de la capital de la Plana, un tema compuesto por el cantante valenciano Tacho.

Selma avanzó que «esta va a ser una canción compuesta en valenciano que tiene como objetivo promocionar aún más nuestras fiestas dentro y fuera de nuestras fronteras, del mismo modo que lo han hecho en la ciudad de València y en Alicante». En esas dos ciudades, Tacho también compuso sendas canciones para sus fiestas más emblemáticas, las Fallas y las Fogueres de Sant Joan, con un gran éxito. Ahora, llega Castelló. «De esta manera, podemos decir que acabamos de vertebrar festiva y musicalmente junto con las otras ciudades hermanas», indicó la concejala de Fiestas.

Respecto al tema elegido y su contenido, la también presidenta del Patronato Municipal de Fiestas avanzó que la nueva canción magdalenera «está inspirada, como no puede ser de otra forma, en la fundación de la ciudad de Castellón, que es el motivo principal de nuestras fiestas. Y recoge actos, espacios y emblemas festivos como la Gaiata o el rotllo i la canya».

Con la Banda Municipal

Selma también hizo hincapié en que «este tema cuenta, de manera especial, con la colaboración de miembros de nuestra Banda Municipal de Castellón, que es también parte imprescindible de nuestras fiestas y cuya música forma parte también de esta nueva canción de Tacho», así que la emblemática institución musical castellonense, con cien años de vida, servirá para unir el nuevo tema con la historia de Castelló.

Para la concejala «esta canción llega para sumarse a los himnos magdaleneros que todos conocemos y que son también parte imprescindible de nuestras fiestas».

Promoción nacional e internacional

Selma comentó que «en los próximos días se irán conociendo más detalles de esta iniciativa que estamos seguros va a resultar todo un éxito y va a servir para difundir nuestras Fiestas de la Magdalena lo más lejos posible, como venimos haciendo también hace unos días con la presencia de las mismas en la feria de turismo Fitur de Madrid o la promoción en París donde participaron las Reinas de 2025, junto a las Falleras de València y Belleas del Foc de Alicante, invitadas por la Casa Regional de València en la capital francesa».

El artista elegido

Tacho es el nombre artístico del músico Sergi Aragó, trombonista y cantante nacido en la ciudad de València. Se trata de un artista que fusiona la cultura popular valenciana y el sonido de banda con los ritmos latinos más actuales. Hasta el momento, en su carrera, Tacho ya ha colaborado con artistas renombrados a nivel nacional como C. Tangana o Nil Moliner.