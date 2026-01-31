Un caso que no se cierra: las polémicas multas de la zona azul del edil Ramírez regresan a la política de Castelló

La Audiencia Provincial de Castellón ha revocado el sobreseimiento de la causa contra el concejal de Movilidad de Castelló, Cristian Ramírez, por el "impago de más de un centenar de multas de zona azul de estacionamiento" y ha ordenado reabrir el caso para esclarecer los hechos. Una decisión que recoge en un auto en el que la máxima autoridad judicial concreta que hay que comprobar lo que ha ocurrido, "ya que, dada a condición del denunciado como concejal de movilidad del Ayuntamiento de Castellón, y como responsable (según la denunciante apelante) del Servicio de la zona ORA que le impuso las sanciones, hay que comprobar si la aparente anormalidad en la prescripción de tantas denuncias pudo ser debida a un delito de tráfico de influencias, o a otra posible actuación ilícita con relevancia penal", indica en su resolución.

Comparecencia de los socialistas, este viernes. / Mediterráneo

Así lo denunciaron este viernes la portavoz socialista, Patricia Puerta, y el edil del PSPV Jorge Ribes, quien denunció estos hechos en el pleno de enero de 2024, consideran que este auto judicial “abre un nuevo escenario político que afecta, no solo al concejal de Movilidad, sino también a la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, quien ha defendido continuamente a Ramírez. “Hoy queda claro que no se trataba de un error menor ni de un asunto cerrado, como quiso hacer creer la alcaldesa, sino de unos hechos que requieren una investigación judicial en profundidad”, han subrayado. Ambos han estado acompañado por el secretario general del PSOE en Castelló, Rafa Simó, y los ediles López y Ribera.

“Queda claro que no se trataba de un error menor sino de unos hechos que requieren una investigación judicial en profundidad” Patricia Puerta — Portavoz del grupo municipal del PSPV

Cristian Ramírez, concejal en el gobierno de Begoña Carrasco, responsable precisamente del área de Movilidad y del servicio de la zona ORA, acumuló presuntamente, según los datos que aportó en su día el PSPV en su denuncia, un total de 167 multas por aparcar de forma irregular en la zona azul desde enero de 2023 a enero de 2024. De esas 167 multas, pagó la sanción en tiempo y forma en las máquinas de la zona azul 33, por lo que quedaron 134 sin abonar. Tras la denuncia de estos hechos por parte del partido socialista en enero de 2024, “el señor Ramírez, como dijo públicamente el portavoz del PP, Vicent Sales, fue esa misma tarde a pagar un total de 29 multas, de las que 20 correspondían a los años 2019, 2020, 2021 y 2022 y nueve a 2023, ya cuando Ramírez ejercía las funciones de concejal”, ha recordado Puerta.

Según Puerta, Ramírez negó tener más multas, “pero si asumiésemos que abonó esas 29 sanciones tras nuestra denuncia, tenía sin pagar unas 125 pues 20 de ellas eran de años anteriores a la época denunciada por el PSPV”. De hecho, hasta la Brigada Provincial de la Policía Judicial de la Policía Nacional, en un informe remitido al juzgado que decidió sobreseer el caso, “dio a conocer el llamativo hecho de que todas estas sanciones no se abonaron porque prescribieron". Es decir, “que a cualquier vecino de Castelló le embargan sus nóminas si no pagan una multa, pero al señor Ramírez, de forma mágica, no le embargaron por tener multas pendientes de pago desde 2019 y, encima, no le notificaron 125 sanciones presuntamente sin pagar en 2023”.

Por estos motivos, los socialistas han exigido la dimisión "inmediata de Cristian Ramírez o, en su defecto, su destitución por parte de la alcaldesa, porque no se puede gestionar la movilidad de una ciudad mientras se investiga si se pudo usar el cargo para evitar sanciones”.

Reacción de Carrasco

Por su parte, la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, ha destacado que no tiene conocimiento del auto. "He hablado con el concejal y no tiene notificación alguna todavía, pero suele pasar que se enteren antes los interesados que los implicados por lo que hay un interés manifiesto por parte de la oposición de buscar donde no hay y lo llevan haciendo desde que llegamos".

Carrasco, con respecto a la petición del PSOE de que dimita por haber mantenido a Cristian Ramírez, concejal de Movilidad, durante este tiempo en el cargo, ha recordado que el equipo de gobierno ya respondió "y dimos todas las explicaciones oportunas y necesarias en un ejercicio de transparencia y responsabilidad en el pleno", ha dicho.

"Vamos a ver cómo se suceden los acontecimientos y por tanto se irán tomando las decisiones necesarias y oportunas" Begoña Carrasco — Alcaldesa de Castelló

Carrasco ha afirmado que si el auto, "que no conocemos, dice que se siga investigando, se seguirá investigando y no tenemos ningún inconveniente en que se den todas las explicaciones necesarias y oportunas, cosa que ya hicimos". "Vamos a ver cómo se suceden los acontecimientos y, por tanto, se irán tomando las decisiones necesarias y oportunas en el momento oportuno, es un auto que no conozco", ha proseguido en su comparecencia ante los medios de comunicación donde ha insistido en que "la parte interesada fue la que lo ha promovido, lo llevó a la Fiscalía y se lo archivaron".

¿Y Vox y Compromís?

Finalmente, las reacciones de Vox y Compromís no se han hecho esperar y mientras el representante del partido de Abascal en Castelló, Antonio Ortolá, ha lanzado balones fuera, el portavoz de de Compromís, Ignasi Garcia, ha exigido a la alcaldesa la destitución de Ramírez.

"Desde Vox seguimos centrados en nuestro trabajo y en cumplir el compromiso adquirido con los vecinos" Antonio Ortolá — Portavoz del grupo municipal de Vox

“Desde Vox seguimos centrados en nuestro trabajo y en cumplir el compromiso adquirido con los vecinos de Castellón, defendiendo nuestras propuestas y velando por una gestión responsable y transparente, como hemos hecho desde el primer día", ha explicado Ortolá.

"Carrasco no puede mantener ni un minuto más como concejal de Movilidad a Cristian Ramírez" Ignasi Garcia — Portavoz del grupo municipal de Compromís

Por su parte, Garcia ha manifestado que Begoña Carrasco "no puede mantener ni un minuto más como concejal de Movilidad del Ayuntamiento de Castellón al señor Cristian Ramírez, a quien no ha dejado de defender desde que se conoció el escándalo de que no pagaba las multas de la zona azul". "Al final, lo que está pidiendo la Audiencia Provincial de Castellón es lo mismo que pedía Compromís: que la señora Carrasco aclare cómo es posible que a concejales del PP les desaparezcan las multas, y es mejor saberlo por ella antes que por una sentencia judicial”, ha manifestado Garcia.