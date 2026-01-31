Castelló refuerza la seguridad del agua con un sistema digital que monitoriza en tiempo real los acuíferos

El Ayuntamiento de Castellón continúa avanzando en la modernización del ciclo urbano del agua con un nuevo proyecto estratégico incluido en el PERTE de Digitalización del Ciclo Urbano del Agua, centrado en la monitorización y modelización avanzada de los acuíferos que abastecen a la ciudad.

Castellón es una de las pocas capitales españolas cuyo suministro de agua depende íntegramente de recursos subterráneos, a través de 15 pozos que captan agua de la Masa de Agua Subterránea (MASub) de la Plana de Castellón. Se trata de un sistema natural complejo que requiere un seguimiento continuo para garantizar su equilibrio y asegurar la disponibilidad del recurso a largo plazo.

Gracias a este nuevo proyecto, el Ayuntamiento y Facsa están desarrollando una herramienta digital pionera capaz de analizar, monitorizar y simular el comportamiento del acuífero en tiempo real. Esta plataforma integrará información geológica, hidroquímica y climática procedente de pozos, pluviómetros y sensores distribuidos en el territorio, permitiendo anticiparse a cambios en los niveles, identificar posibles riesgos y mejorar la planificación del abastecimiento.

La alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco, ha recordado que “Castellón obtuvo casi 6 millones de euros para el desarrollo de este proyecto, que fue calificado como el segundo mejor entre 283 de toda España y ha hecho hincapié en que “con esta nueva herramienta damos un paso más hacia un Castellón más sostenible, moderno e inteligente, donde la gestión del agua se convierte en un ejemplo de transformación digital al servicio de la ciudadanía”.

Una ciudad más segura, sostenible y preparada

Esta actuación se enmarca en el proyecto “Digitalización del uso urbano del agua en la ciudad de Castelló de la Plana”, financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU y gestionado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Carrasco ha subrayado que “con este nuevo sistema, apostando por la colaboración público – privada con una empresa líder como es Facsa, Castellón da un paso más en la construcción de un modelo de ciudad más inteligente, resiliente y sostenible, donde la gestión del agua se apoya en tecnologías avanzadas para garantizar la seguridad del recurso y ofrecer un servicio moderno, eficiente y transparente a toda la ciudadanía”.

La alcaldesa de Castellón ha resumido que “proyectos como este refuerzan a Castellón en su compromiso con la innovación, la economía circular y la mejora de los servicios públicos, consolidándose como una ciudad referente a nivel nacional en la gestión eficiente y sostenible del agua”.

Tecnología para proteger el agua del futuro

El modelo digital tridimensional (3D) permitirá crear escenarios predictivos sobre la evolución del acuífero en distintos contextos de explotación y cambio climático. Esta capacidad de simulación será clave para definir estrategias de gestión sostenible, reforzar la seguridad hídrica de la ciudad y tomar decisiones basadas en datos reales, como ya ocurre con la telelectura o la nueva plataforma digital de gestión del agua.

Además, el proyecto permitirá elaborar los perímetros de protección de los pozos de abastecimiento, tal y como establece el Real Decreto 665/2023. Estos perímetros delimitan las zonas donde se deben establecer restricciones a actividades potencialmente contaminantes, garantizando la seguridad del agua destinada al consumo humano y reforzando la planificación del territorio.