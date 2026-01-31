Fiestas
Pregó de la Magdalena 2026: sin gafas de sol, ni vaqueros ni zapatillas y con bailes más cortos para agilizar la cabalgata
La Junta de Festes prevé la participación de 3.500 personas y una treintena de animales, más zonas de paso y alerta de la necesidad de lucir indumentaria tradicional
A 35 días de la celebración del Pregócoordinado por Elías Vilarroig, la Junta de Festes ya se ha reunido con las gaiatas, entes festeros y con representantes de los pueblos (asistieron principalmente los más pequeños de la provincia) que participarán en la cabalgata anunciadora el 7 de marzo con el fin de informarles sobre las normas que este año ha previsto el órgano festero municipal con el fin de acortar y agilizar este acto al que se prevé la asistencia de 3.500 participantes.
Según ha explicado el presidente de la Junta de Festes, Raúl Collazos, al periódico Mediterráneo, la cabalgata anunciadora, "que tiene un gran valor cultural y proyecta una importante imagen de tradición, folclore e historia" tiene que cuidarse al máximo y, por este motivo, en esta edición se pondrá un especial interés en este propósito. De esta forma, con el fin de cumplir este objetivo y también para acortar y engrandecer el significado del Pregó, Collazos ha detallado que durante los encuentros mantenidos con los colectivos, "les hicimos llegar varias normas que deberán cumplir".
"Les recordamos que el Pregó llega hasta la avenida Rey don Jaime y que tiene que lucir, a partir de la tribuna de autoridades, igual que el resto del recorrido", ha detallado el presidente de la Junta de Festes, quien también ha explicado que las parejas de las gaiatas, en lugar de desfilar una detrás de otra, lo harán en paralelo; se deberá cuidar la imagen de las estampas representativas de usos y costumbre de la capital y de la provincia; y no se admitirá la presencia de gafas de sol ni de pantalones vaqueros ni de zapatillas de ahí la importancia de lucir la indumentaria tradicional de forma correcta.
"El Pregó tiene un gran valor cultural y proyecta una importante imagen de tradición, folclore e historia"
Otra de las cuestiones importantes para reducir el tiempo del Pregó y evitar que termine entrada la noche es que los bailes, tanto los que realicen los grupos de Castelló como los de los pueblos, a lo largo del recorrido se limitarán a un máximo de dos minutos y, además, no se podrán hacer largas paradas enfrente de la tribuna de autoridades.
Zonas de paso
En cuanto a las zonas de paso, se habilitarán en la plaza María Agustina, la plaza de la Paz y la plaza Cardona Vives aunque no se descarta en algún otro lugar y estarán vigilados por la Policía Local, ha dicho Collazos quien también ha determinado que no se permitirá el paso a lo largo del Pregó ni de gente que no participe ni de personas que ya hayan salido una vez finalicen su participación.
Finalmente, y con respecto a la presencia de animales, la Junta de Festes ha contratado a una veterinaria para certificar que todos los animales están en estado óptimo. El Pregó contará con alrededor de una treintena, la mayoría de ellos, caballos y bueyes, y se ha dispuesto un operativo especial en el caso de que alguno de ellos sufriera algún percance.
