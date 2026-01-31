Los vendedores del Mercado Central de Castelló inician su traslado a su ubicación provisional

Los vendedores del Mercado Central de Castelló han iniciado este sábado su traslado a la ubicación provisional. Una operación que se desarrollará de forma escalonada y que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento a través de la UTE de empresas que está llevando a cabo los trabajos.

Así, los comerciantes han llevado a cabo el desmontaje y limpieza de elementos necesarios de sus respectivas paradas como máquinas de cortar carne, expositores, balanzas o cajas para realizar la mudanza a la nueva ubicación provisional, en el nuevo mercado de la plaza de Santa Clara.

Traslado escalonado

El concejal Sergio Toledo explicó en su día que se trata de una mudanza “escalonada, que se prolongará hasta el miércoles 11 de febrero. Un periodo en el que se no habrá actividad de venta al público en ninguno de estos espacios para facilitar al máximo el cambio de un mercado a otro”. De este modo, se ha acordado con los vendedores que el jueves 12 será la fecha del inicio de la actividad de venta en el mercado provisional de la plaza de Santa Clara.

El nuevo espacio provisional

El nuevo espacio provisional, luminoso y funcional, contará con 41 puestos y una superficie de 1.578 m2. Así, según informó el Ayuntamiento, cuenta con todas las condiciones necesarias para la venta de productos tal y como se hace en el Mercado Central actual, incluso mejorando servicios de los que disponen ahora los comerciantes en los diferentes puestos. Además, cada local estará dotado de fregaderos acero inoxidable, también incluirá la utilización de cerámica gracias a la instalación de mostradores de porcelánico compacto y el recinto contará con seis accesos incluyendo uno para carga y descarga

Reforma integral

Este traslado se enmarca en el proceso para la reforma integral del Mercado Central de Castellón, que cuenta con un presupuesto de más de 10 millones de euros y tendrá un plazo de ejecución de 16 meses.

El nuevo espacio comercial se usará para venta, gastronomía y degustación. Además, será más luminoso, al contar con una cubierta acristalada y con cerámica, y contará con pasillos espaciosos y con dos terrazas.

Además, en la plaza Mayor, se instalará una terraza donde los clientes del Mercado Central podrán degustar los productos comprados en el recinto, y otra sobre la zona de la pescadería a la que accederá desde un ascensor acristalado ubicado en la parte exterior o a través de unas escaleras interiores.

También habrá una sala de lactancia y se integrarán los mercados de carne y verdura, y pescado. La estructura contará con un atrio central de nueve metros con bancos, mesas, sillas para reuniones y exposiciones.