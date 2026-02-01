Las cinco propuestas que han elegido los vecinos del distrito Norte para los presupuestos participativos de Castelló

Los vecinos del distrito Norte de Castelló han participado de forma activa en el proceso de los presupuestos participativos 2026-2027 con la presentación de 48 propuestas que, tras la primera fase, han quedado en cinco que serán las que se sometan al concejo de distrito que se celebrará el lunes a las 19.30 horas y del que saldrán las tres que finalmente se ejecutarán.

Así, los vecinos que han querido dejar sus propuestas han votado mayoritariamente la mejora y adecuación de la plaza Illes Columbretes, junto a la ronda Magdalena; la mejora de la seguridad vial en las urbanizaciones Penyeta Roja y Racó de la Torreta; un parque infantil y biosaludable en estas mismas zonas de montaña; el embellecimiento de la plaza Isabel la Católica; y reemplazar maceteros en las calles Virgen de Lidón, Santo Tomás y Virgen de la Balma. Cinco peticiones que cuentan con el visto bueno de los técnicos y que ahora, el lunes, los asistentes al consejo de distrito tendrán que inclinarse por tres de ellas que serán las que se realizarán.

Imagen de archivo de la plaza Illes Columbretes. / Mediterráneo

Este distrito será el segundo que deje claras las obras que los residentes quieren. Hace tan solo unos días, fueron los del Oeste los que tomaron esta decisión y las más votadas atendiendo a criterios de idoneidad fueron el cerramiento de la zona común de la calle Costa Rica, la instalación de un baño público autolimpiable y accesible en el parque del Roser y el asfaltado de la vía Cuadra Casaña. No obstante quedaron fuera la instalación de farolas en la calle Joaquín García Girona y la colocación de mesas de ping-pong y picnic en el Parque Botánico Carmen Albert, en el Raval Universitario.

Imagen de archivo de la fiesta de la calle Virgen de Lidón. / Mediterráneo

Un millón de euros

Hay que recordar que los presupuestos participativos para el este año y el que viene cuentan con una dotación económica máxima de un millón de euros. La primera fase registró un total de 177 propuestas en todos los distritos, de las cuales 147 fueron consideradas viables tras la valoración realizada por los técnicos de participación ciudadana.

Durante el mes de febrero se irán celebrando el resto de los consejos (faltan los de las circunscripciones del sur, este, centro y Grau) para que el Ayuntamiento disponga de las 18 peticiones vecinales que ejecutará.