El gobierno municipal mejora la accesibilidad del distrito marítimo del Grau

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Castellón continúa cumpliendo con los compromisos adquiridos con la ciudad. En esta ocasión, las actuaciones se han centrado en el Grao, donde ya son una realidad los nuevos itinerarios accesibles en el entorno de la Marina.

La intervención ha contado con un presupuesto de 100.000 euros y ha consistido en la ampliación de aceras y en la adecuación de 12 cruces para garantizar su accesibilidad a personas con movilidad reducida.

Las mejoras se han llevado a cabo en la avenida del Puerto, Marina Española, la calle Sardina, Marinería y Treballadors de la Mar, donde los vecinos ya pueden beneficiarse de unas infraestructuras más seguras y accesibles.

El concejal de Infraestructuras y Servicios Urbanos, Sergio Toledo, ha destacado que “estas mejoras son una muestra más de la importancia que tiene el Grao para este equipo de Gobierno. Mejorar la movilidad y la accesibilidad de sus vecinos es una de nuestras prioridades”.

Por su parte, la teniente de alcalde del distrito marítimo, Ester Giner, ha subrayado que “con estas actuaciones el Grao es ahora un espacio mucho más accesible para todos”.

Noticias relacionadas

Estas obras se suman a las mejoras que el Ayuntamiento está ejecutando en el Centro Cultural La Marina del Grao, con una inversión de 400.000 euros. Las obras incluyen la renovación del escenario, el tapizado de las butacas, la mejora de la cubierta y la actualización del sistema de climatización del edificio, entre otras actuaciones.