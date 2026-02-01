La Policía Local de Castelló organiza un curso pionero sobre dispositivos de seguridad en partidos de fútbol

La Policía Local de Castellón organizará del 13 al 17 de abril el curso ‘Seguridad Integral en el Fútbol Profesional’, una acción formativa pionera y de primer nivel centrada específicamente en la planificación, coordinación y ejecución de los dispositivos de seguridad en partidos de fútbol profesional. Se trata de una iniciativa innovadora que responde a la creciente complejidad de este tipo de eventos y a la necesidad de abordarlos desde una visión integral, preventiva y plenamente coordinada.

El curso ofrecerá una aproximación global a la seguridad en el fútbol profesional, abordando todas las fases que intervienen en la organización de un partido, desde la planificación previa hasta el desarrollo del evento y la gestión posterior. Entre los contenidos se incluyen la coordinación entre los distintos cuerpos policiales y las instituciones implicadas, el papel de las figuras responsables de la seguridad, la gestión de las aficiones, la prevención de conductas violentas y procesos de radicalización, así como el diseño y aplicación de planes de autoprotección y emergencia en instalaciones deportivas.

Uno de los ejes fundamentales de la formación será el análisis práctico de dispositivos de seguridad reales en estadios de fútbol profesional, lo que permitirá a los participantes conocer de primera mano los modelos de organización, toma de decisiones y coordinación operativa que se aplican en este tipo de eventos multitudinarios. Todo ello con el objetivo de fomentar una cultura de seguridad basada en la anticipación, la prevención y la cooperación entre todos los actores implicados.

Además, el curso contará con la participación de ponentes de reconocido prestigio, entre los que se encuentran un subinspector de los Mossos d’Esquadra, responsable de operativos de seguridad en el FC Barcelona y el RCD Espanyol; un representante de la Policía Nacional; responsables de seguridad de clubes como el CD Castellón, el Elche CF y el Villarreal CF; el presidente de Aficiones Unidas; así como representantes del Servicio Municipal de Bomberos y de la Policía Local de Castellón. Todos ellos aportarán una visión global e integral sobre la seguridad y la gestión de emergencias en este tipo de eventos.

El concejal de Seguridad y Emergencias, Antonio Ortolá, ha señalado que “este curso es pionero tanto por su contenido como por su enfoque eminentemente práctico, y está organizado directamente por la Policía Local de Castellón con la voluntad de situar la formación en seguridad deportiva al más alto nivel”.

Asimismo, Ortolá ha subrayado que “los partidos de fútbol profesional requieren dispositivos de seguridad cada vez más complejos, donde la planificación, la coordinación y la experiencia operativa son clave. Con esta iniciativa, la Policía Local de Castellón demuestra su compromiso con la mejora continua y con la seguridad de la ciudadanía”.