La Asociación de Personas Celíacas acoge a 82 familias en Castelló

La Asociación de Personas Afectadas por la Enfermedad Celíaca de la Comunitat Valenciana (ACECOVA) tienen nueva sede en Castelló desde este lunes, en la calle Mayor número 100, y cuenta en la actualidad con 82 familias, una cifra que refleja la importancia de contar con un espacio estable de información, orientación y apoyo. La celiaquía es una enfermedad autoinmune crónica que se desencadena por la ingesta de gluten y afecta al intestino delgado, provocando una mala absorción de nutrientes. En la Comunitat Valenciana se estima que afecta a una de cada cien personas, aunque solo el 30% de los casos están diagnosticados, lo que evidencia la necesidad de continuar trabajando en la detección precoz, la información y el apoyo a las personas afectadas.Además, cuatro establecimientos hosteleros castellonenses forman parte ya de la red nacional de restauración sin gluten.

Durante el acto de inauguración de estas instalaciones, la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, ha subrayado que esta nueva sede “nace para ayudar a las personas afectadas por la celiaquía, ofreciéndoles un espacio de referencia donde compartir información sobre productos sin gluten, mejorar su calidad de vida y recibir orientación para afrontar la enfermedad con mayores garantías”. Así, la primera edila, quien ha estado acompañada por los concejales Clara Adsuara y Luciano Ferrer, ha destacado “la sensibilidad y el compromiso del consistorio con las personas celíacas y sus familias, reforzando la colaboración con entidades sociales que trabajan para mejorar su día a día”.

Finalmente, Carrasco ha querido recordar también el compromiso del Ayuntamiento con la sensibilización social . “Un ejemplo de esta colaboración fue la Cabalgata de Reyes, en la que se repartieron caramelos sin gluten aptos para personas celíacas, reforzando así nuestro compromiso con la inclusión, la igualdad y la atención a la diversidad”, ha concluido.