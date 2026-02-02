Castelló repartirá 200.000 pulseras de la Magdalena. ¿Cuándo se distribuirán?

El món de la festa ya tiene la pulsera oficial de las fiestas de la Magdalena 2026 con un diseño que está ligado al cartel anunciador obra del artista Juan Diego Ingelmo y que identifica al instante todo lo que simbolizan las fiestas fundacionales y sus elementos más importantes, como la Gaiata, el Pregó, la Ofrenda a la Virgen del Lledó y la ermita de la Magdalena.

La alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, ha presidido este lunes la presentación y entrega de las pulseras en el transcurso de un acto al que han asistido las reinas de las fiestas, Clara Sanz y Ana Colón, junto con las damas de la Ciudad, y representantes del món de la festa además de autoridades municipales.

El Ayuntamiento repartirá 200.000 pulseras entre la ciudadanía durante los días de la semana de inicio de las fiestas de la Magdalena (comienzan el 7 de marzo), junto a la cinta verde y el programa oficial. Hay que recordar que el periódico Mediterráneo también distribuirá pulseras como ya es habitual.

La alcaldesa se ha referido a este elemento festivo “que ya forma parte del imaginario ‘magdalenero’ y que simboliza unión, pertenencia y sentimiento de fiesta porque nos identifica, nos conecta y anuncia que la Magdalena está cada vez más cerca”.

Ha recordado, también, que estas fiestas serán especialmente significativas, ya que se celebra el 775 Aniversario del Privilegi de Trasllat, otorgado por el rey Jaume I, "un hecho histórico que marcó el nacimiento de nuestra ciudad y que sigue siendo el pilar sobre el que se construye nuestra historia colectiva”, habrá una nueva canción compuesta por el músico valenciano Tacho y están a punto de finalizar las obras de rehabilitación de la ermita de la Magdalena.

Finalmente, Carrasco ha agradecido el trabajo "constante y coordinado del Patronato de Fiestas, de la Junta de Fiestas y de la concejalía de Fiestas y ha asegurado que “Castellón ya se prepara para la fiesta; comisiones gaiateras, entes vinculados, collas… Todos están ya descontando los días para volver a encontrarnos con nuestra historia. Y estas pulseras son la mejor imagen, la evidencia que anuncia ya una fiesta que está cada vez más cerca. Preparemos el corazón y abrámoslo a la fiesta, abriendo también los brazos a todos los que nos visiten durante nuestra semana grande”.