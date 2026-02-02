Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Accidente mortal CastellóIncendio vehículo CastellóLuto por ManuelRestaurante santuario BalmaAyuda 200 eurosDerecho a vacaciones
instagramlinkedin

Reunión

Castelló sumará la Marjaleria a su promoción turística con rutas en bicicleta, senderismo o fotografía

El Ayuntamiento cree que esta zona tiene un valor e identidad propia y un alto potencial de atracción

Imagen aérea de la zona de la Marjaleria de Castelló.

Imagen aérea de la zona de la Marjaleria de Castelló. / Erik Pradas

Paloma Aguilar

Paloma Aguilar

Castellón

El Ayuntamiento de Castelló sumará la Marjaleria a su promoción turística con la puesta en marcha de rutas de bicicleta, senderismo o fotografía ya que considera que esta zona tiene un valor e identidad propia además de un alto potencial de atracción. Así lo han planteado la concejala de Turismo, Arantxa Miralles, y la teniente de alcalde del Grau, Ester Giner, en la reunión que han mantenido con representantes de las diferentes asociaciones de vecinos de la Marjaleria para estudiar distintas vías de desarrollo turístico de la zona y donde han analizado posibles iniciativas orientadas a potenciar los atractivos de este enclave y mejorar su proyección turística dirigida a vecinos y visitantes ya que en él también se encuentra el paraje natural del Molí la Font, de gran riqueza paisajística.

Un momento de la reunión de Giner y Miralles con los representantes de asociaciones de vecinos de la Marjaleria de Castelló.

Un momento de la reunión de Giner y Miralles con los representantes de asociaciones de vecinos de la Marjaleria de Castelló. / Mediterráneo

Este trabajo se enmarca en la estrategia marcada por el I Plan Estratégico de Turismo, elaborado con la colaboración de la Universitat Jaume I, que apuesta por potenciar los encantos naturales y paisajísticos del municipio y por diversificar la oferta turística de Castelló, por lo que Miralles ha señalado que el interés del equipo de gobierno "por trabajar de la mano de los vecinos de la Marjaleria para poner en valor esta zona de la ciudad porque son ellos quienes mejor la conocen y son quienes saben qué aspectos se pueden destacar y qué cuestiones pueden ponerse en valor para impulsar su desarrollo turístico”.

Noticias relacionadas y más

Por su parte, la teniente de alcalde del Grau, Ester Giner, ha destacado que “la colaboración con las asociaciones vecinales es fundamental para avanzar en iniciativas que contribuyan a dinamizar la Marjaleria y a reforzar su identidad dentro del conjunto del municipio”.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. ¿Qué son los contenedores negros que han aparecido en el centro de Castelló?
  2. Castelló activa un nuevo uso de la tarjeta ciudadana relacionada con la tasa de la basura. ¿En qué consiste?
  3. Cierra la tienda con más robos de Castelló tras las obras de la Avenida Valencia: 'Era un sinvivir
  4. Un 'templo' del vermut cierra sus puertas en Castelló: dirá adiós el 5 de enero
  5. Conoce las bonificaciones para la próxima tasa de la basura de 2027 en Castelló y cómo conseguirlas
  6. La nave de Monfort en la Avenida Valencia de Castelló tiene nuevo inquilino: Este es su nuevo uso
  7. Hosteleros de Castelló y provincia quieren abrir un local de restauración en el antiguo 'Aladín' junto al aeroclub. Todos los detalles
  8. Guía y horarios para la Cabalgata de los Reyes Magos de Castelló

Castelló sumará la Marjaleria a su promoción turística con rutas en bicicleta, senderismo o fotografía

Castelló sumará la Marjaleria a su promoción turística con rutas en bicicleta, senderismo o fotografía

Gobierno local y oposición de Castelló visitan el mercado provisional que abrirá el 12 de febrero

Gobierno local y oposición de Castelló visitan el mercado provisional que abrirá el 12 de febrero

Radiografía del presupuesto municipal de Castelló en 2025: Casi la mitad de las inversiones ejecutadas y 6,5 días de media para pago a proveedores

Radiografía del presupuesto municipal de Castelló en 2025: Casi la mitad de las inversiones ejecutadas y 6,5 días de media para pago a proveedores

PSOE: "La Audiencia Provincial califica de 'sorprendente' que el ayuntamiento fuese incapaz de localizar a Ramírez para notificarle más de un centenar de multas"

PSOE: "La Audiencia Provincial califica de 'sorprendente' que el ayuntamiento fuese incapaz de localizar a Ramírez para notificarle más de un centenar de multas"

¿Quién loará la figura de Na Violant en su proclamación? Es una mujer, festera y vinculada a la Germandat dels Cavallers de la Conquesta

¿Quién loará la figura de Na Violant en su proclamación? Es una mujer, festera y vinculada a la Germandat dels Cavallers de la Conquesta

Continúa la polémica de las multas de la zona azul de Castelló. Compromís denuncia que Carrasco "sigue protegiendo a Ramírez"

Continúa la polémica de las multas de la zona azul de Castelló. Compromís denuncia que Carrasco "sigue protegiendo a Ramírez"

La Policía Local de Castelló organiza un curso pionero sobre dispositivos de seguridad en partidos de fútbol

La Policía Local de Castelló organiza un curso pionero sobre dispositivos de seguridad en partidos de fútbol

El gobierno municipal mejora la accesibilidad del distrito marítimo del Grau

El gobierno municipal mejora la accesibilidad del distrito marítimo del Grau
Tracking Pixel Contents