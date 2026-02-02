Castelló sumará la Marjaleria a su promoción turística con rutas en bicicleta, senderismo o fotografía

El Ayuntamiento de Castelló sumará la Marjaleria a su promoción turística con la puesta en marcha de rutas de bicicleta, senderismo o fotografía ya que considera que esta zona tiene un valor e identidad propia además de un alto potencial de atracción. Así lo han planteado la concejala de Turismo, Arantxa Miralles, y la teniente de alcalde del Grau, Ester Giner, en la reunión que han mantenido con representantes de las diferentes asociaciones de vecinos de la Marjaleria para estudiar distintas vías de desarrollo turístico de la zona y donde han analizado posibles iniciativas orientadas a potenciar los atractivos de este enclave y mejorar su proyección turística dirigida a vecinos y visitantes ya que en él también se encuentra el paraje natural del Molí la Font, de gran riqueza paisajística.

Un momento de la reunión de Giner y Miralles con los representantes de asociaciones de vecinos de la Marjaleria de Castelló. / Mediterráneo

Este trabajo se enmarca en la estrategia marcada por el I Plan Estratégico de Turismo, elaborado con la colaboración de la Universitat Jaume I, que apuesta por potenciar los encantos naturales y paisajísticos del municipio y por diversificar la oferta turística de Castelló, por lo que Miralles ha señalado que el interés del equipo de gobierno "por trabajar de la mano de los vecinos de la Marjaleria para poner en valor esta zona de la ciudad porque son ellos quienes mejor la conocen y son quienes saben qué aspectos se pueden destacar y qué cuestiones pueden ponerse en valor para impulsar su desarrollo turístico”.

Por su parte, la teniente de alcalde del Grau, Ester Giner, ha destacado que “la colaboración con las asociaciones vecinales es fundamental para avanzar en iniciativas que contribuyan a dinamizar la Marjaleria y a reforzar su identidad dentro del conjunto del municipio”.