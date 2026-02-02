¿Quién loará la figura de Na Violant en su proclamación? Es una mujer, festera y vinculada a la Germandat dels Cavallers de la Conquesta

A falta de cinco días para la proclamación de Na Violant d'Hongria 2026, Victoria Arcos, y sus dones de companya en el Teatro Principal a las 18.30 horas, la Germandat dels Cavallers de la Conquesta ha anunciado que la castellonense Estela Bernad Monferrer será la mantenedora del acto.

Bernad es licenciada en Derecho por la Universitat de València (1985), máster en Derecho Marítimo por el IME de Madrid (1987) y doctora en Comunicación por la Universitat Jaume I de Castelló (2004). Es profesora de la Universitat Jaume I desde el año 1991 y hasta 2004 formó parte del Departamento de Derecho Privado y, desde entonces hasta la actualidad, está integrada en el Departamento de Ciencias de la Comunicación.

Actualmente forma parte de varias asociaciones vinculadas al ámbito de la comunicación, entre las cuales destaca *AdComunica, entidad de la cual ha sido presidenta durante el periodo 2020-2024. Así mismo, ha sido miembro del Consejo de Administración de RTVV.

Estela Bernad Monferrer. / Mediterráneo

Profundamente arraigada a las tradiciones de Castelló, ha formado parte de la Junta de Fiestas y de la Gestora de Gaiatas, y pertenece, junto con toda su familia, a la gaiata 1, Brancal de la Ciutat y también mantiene una estrecha vinculación con la Resal Cofradía de la Virgen del Lledó.

Además, junto con su familia, está muy vinculada a la Germandat dels Cavallers de la Conquista, entidad en la cual tuvo el honor de ostentar la representación de dona de companya en 1978. Su padre, hermano e hijo han sido y son miembros de la Germandat. Su hija, Natalia, representó como dona de companya a Na Margarida en la Magdalena de 2015, mientras que su hijo, Víctor, es cavaller desde niño, ha ejercido durante varios años como Alférez y ha formado parte del Capítulo Permanente de la Germandat.

Comprometida activamente con la defensa y difusión de las tradiciones castellonenses, fue miembro de la organización del IV Congreso Magdalener y actualmente dirige la segunda edición del Congreso Internacional sobre evento tradicional, que se celebrará a Castelló el próximo mes de mayo. Además, dirige el programa de radio “Nos va la fiesta”, dedicado a la cultura, la fiesta y las tradiciones, emitido en la radio universitaria.

José Antonio Balfagó Carballo. / Mediterráneo

Por otra parte, el presentador de la proclamación será José Antonio Balfagó Carballo, prohom de la Germandat en 2011, miembro del Consell d'Honor, miembro de la Milicia Templaria y Rey Jaime I 2025.