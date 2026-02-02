Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Gobierno local y oposición de Castelló visitan el mercado provisional que abrirá el 12 de febrero

La remodelación del Mercado Central llega a los 10 millones de euros

Los vendedores del Mercado Central de Castelló inician su traslado a su ubicación provisional

Los vendedores del Mercado Central de Castelló inician su traslado a su ubicación provisional

Gabriel Utiel

Paloma Aguilar

Paloma Aguilar

Castellón

Mientras los vendedores del Mercado Central prosiguen con el traslado al mercado provisional de la plaza Santa Clara, el concejal de Urbanismo e Infraestructuras, Sergio Toledo, ha visitado recientemente el recinto junto al edil de Comercio, Alberto Vidal, y los concejales Joaquín Giner (PSOE) y Pau Sancho (Compromís) además del gerente de Mercado Central, José Luis Hernández, así como técnicos municipales y responsables de la UTE de empresas encargadas de las obras. Han recorrido la estructura cuyo interior que ahora comienza a cobrar vida desde el pasado sábado y abrirá sus puertas el 12 de febrero.

Toledo ha explicado que “la reforma integral del Mercado Central, de la que forma parte la instalación del mercado provisional de la plaza de Santa Clara, es un proyecto de ciudad con una inversión de más de 10 millones de euros. Por tanto, hemos querido compartir con representantes del resto de grupos políticos de la Corporación en la oposición, como son el del PSPV y grupo de Compromís, una visita para comprobar in situ as características de este nuevo mercado en el que los vendedores permanecerán mientras se ejecuta la obra en el Mercado Central”.

“Los concejales de la oposición han podido comprobar, de primera mano, que este mercado provisional es un espacio totalmente funcional, muy luminoso y que cuenta con todos los servicios necesarios para la actividad comercial, con una condiciones óptimas tanto para los propios vendedores como para los clientes”, ha recordado Toledo, quien ha hecho hincapié en que "van de la mano de los comerciantes".

Sergio Toledo ha resaltado que el nuevo mercado supondrá "un auténtico revulsivo y dinamizador de la actividad comercial en el centro de nuestra ciudad, así como un nuevo atractivo turístico para la ciudad de Castellón, como ocurre con otros mercados de las principales capitales españolas y europeas”.

