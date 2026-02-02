Radiografía del presupuesto municipal de Castelló en 2025: Casi la mitad de las inversiones ejecutadas y 6,5 días de media para pago a proveedores

El concejal de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Castelló, Juan Carlos Redondo, ha confirmado este lunes que el grado de ejecución de las inversiones reales del presupuesto de 2025 es de casi el 50%, frente al 51,22% de 2024 y del 33,76% del 2021, año en el que gobernaba el Acord de Fadrell y que suponen 15 puntos por encima del anterior ejecutivo municipal formado por el PSOE, Compromís y Podemos. Unas cifras que se complementan con un 81,20% de ejecución del gasto total durante el pasado año frente al 76,36% de 2021.

Redondo ha hecho hincapié en el trabajo que realiza el actual "equipo de gobierno, con orden y rigor, que hace más eficaz la gestión municipal". "Y mientras, la oposición se encarga de embarrar la política municipal porque hay concejales de la oposición que han estado más tiempo en el estadio Castalia que en su despacho".

En cuanto a los expedientes de facturas extrajudiciales, el concejal responsable de este área ha insistido en que en 2025 ha habido ocho, mientras que en 2016 hubo 31 y en 2020, 25, lo que supone un descenso del 75% con respecto al gobierno progresista que estuvo en el Ayuntamiento de Castelló desde 2015 a 2023. A este respecto, según Redondo, el número de facturas de estos expedientes también han disminuido y han pasado a 193 en 2025 y a 124 en 2024, "si bien en 2020 hubo 649 y en 2021, 398". "Hemos pasado de un problema estructural a una excepción controlada", ha manifestado Redondo.

Juan Carlos Redondo, durante la rueda de prensa, este lunes. / P. A.

Las facturas en el cajón han "bajado un 85% desde que gobernamos" ya que en 2021, según los datos aportados por el edil, sumaban 4,5 millones; en 2022, 3,3 millones y en 2023, cuando llegamos al gobierno de la ciudad, esta cantidad la bajamos a 600.000 euros después de pagar más de 2 millones de euros". En este nuevo periodo de tiempo, en 2024, las facturas sumaban 400.000 euros, y en 2025, 500.000 euros.

Finalmente, Redondo ha manifestado su satisfacción porque los proveedores cobran ahora en una media de 6,5 días, es decir, en menos de una semana "porque es mejor en plazo para no "ahogar a las empresas". "En 2024, este periodo de pago era de 10 días y cuando gobernaba la actual oposición, 11,6 días". Hay que recordar que la ley permite hasta 30 días el pago a proveedores "pero pagar en los plazos actuales potencia la economía".

"Otra forma de gestionar es posible y se hace con trabajo y trabajo", ha continuado el concejal, quien también ha anunciado que el Ayuntamiento de Castelló aumentará la subvención a las entisades sociales , "como mínimo el IPC".