Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Concurso gigante citrícolaVirus en el campoBorrasca LeonardoRestaurante santuario BalmaCastellón Bib GourmandMulta ilegal
instagramlinkedin

Colaboración institucional

Castelló y Generalitat trabajan a una para descongestionar el acceso a la vivienda social

La concejala de Vivienda mantiene un encuentro con Teresa Simón Ramos, subdirectora general de Intervención Social del Entitat Valenciana de Vivienda y Suelo (Evha), donde se ha tratado iniciativas comunes

Pisos sociales en Castelló.

Pisos sociales en Castelló. / Mediterráneo

Cristina Garcia

Cristina Garcia

La descongestión de las listas de espera para acceder a viviendas sociales en Castelló y la puesta en común de políticas activas en la materia. Son dos de los objetivos de la reunión que ha mantenido este martes en València la concejala de Vivienda, Ester Giner, con Teresa Simón Ramos, subdirectora general de Intervención Social del Entitat Valenciana de Vivienda y Suelo (Evha).

Giner ha hecho hincapié en que “el primer objetivo de este encuentro es el de compartir las diferentes políticas en relación a la vivienda que se están llevando a cabo tanto desde el Ayuntamiento de Castellón como desde la Generalitat valenciana en nuestra ciudad y las necesidades actuales". "Hemos convertido esta legislatura en la de la vivienda. Porque el acceso a una vivienda es la principal preocupación de la ciudadanía, de la mayor parte de los castellonenses, en estos momentos”, ha dicho la edila.

La concejala ha subrayado “la plena predisposición y la colaboración institucional que encontramos desde el Ayuntamiento de Castellón en el EVha y sus responsables. Una cooperación entre administraciones que tiene como objetivo principal el facilitar un mayor y mejor acceso a la vivienda de nuestros vecinos y vecinas”.

La concejal de Vivienda, Ester Giner, se ha reunido con Teresa Simón Ramos, subdirectora general de Intervención Social del Entitat Valenciana de Vivienda y Suelo

La concejal de Vivienda, Ester Giner, se ha reunido con Teresa Simón Ramos, subdirectora general de Intervención Social del Entitat Valenciana de Vivienda y Suelo / Mediterraneo

Apuesta por la vivienda social

Giner ha recordado algunas de las acciones realizadas en estos últimos dos años, de manera especial también en lo referido a vivienda social “como la adquisición por parte del Ayuntamiento de Castellón de 12 viviendas sociales en el Grupo Perpetuo Socorro. Y en los últimos meses, la alcaldesa ha firmado la adquisición de hasta 5 nuevas viviendas sociales que aumentan el parque municipal de viviendas sociales, contando para ello con un presupuesto récord de 1,5 millones de euros, tal y como se comprometió la alcaldesa, Begoña Carrasco”.

Además, en colaboración también con la Generalitat, ha resaltado “las 123 viviendas de protección pública que se construirán próximamente en la zona de Censal gracias precisamente a la cesión de dos solares por parte del Ayuntamiento a la Generalitat”. Y ha mencionado “las más de 3.800 viviendas, de las que más del 40% serán de protección pública, que se construirán gracias a la liberalización del suelo impulsada desde el Gobierno municipal”.

Noticias relacionadas y más

La concejala de Vivienda ha puesto en valor estas acciones “frente a la inacción y la política de vivienda inexistente del anterio gobierno de PSOE y Compromís, que fue incapaz de adquirir ni una sola vivienda social durante sus ocho años al frente del Ayuntamiento”.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. ¿Qué son los contenedores negros que han aparecido en el centro de Castelló?
  2. Castelló activa un nuevo uso de la tarjeta ciudadana relacionada con la tasa de la basura. ¿En qué consiste?
  3. Cierra la tienda con más robos de Castelló tras las obras de la Avenida Valencia: 'Era un sinvivir
  4. Conoce las bonificaciones para la próxima tasa de la basura de 2027 en Castelló y cómo conseguirlas
  5. La nave de Monfort en la Avenida Valencia de Castelló tiene nuevo inquilino: Este es su nuevo uso
  6. Hosteleros de Castelló y provincia quieren abrir un local de restauración en el antiguo 'Aladín' junto al aeroclub. Todos los detalles
  7. Guía y horarios para la Cabalgata de los Reyes Magos de Castelló
  8. 14 años trabajando para que se queme todo en una hora'. Habla el dueño de la nave calcinada en la Ciudad del Transporte

La Germandat expone 22 espectaculares coronas de sus Na Violant: ¿quién las ha cedido?

La Germandat expone 22 espectaculares coronas de sus Na Violant: ¿quién las ha cedido?

Vídeo: 22 coronas de 22 Na Violants

Galería de imágenes: La Ordre Bellatora reúne las joyas de 22 Na Violants de la historia de la Germandat

De las zonas 'prime' a las más baratas: nada se libra de la subida del precio de la vivienda en Castellón

De las zonas 'prime' a las más baratas: nada se libra de la subida del precio de la vivienda en Castellón

El PSPV de Castelló exige ayudas económicas concretas y directas a los vendedores del Mercado Central por la 'mudanza'

El PSPV de Castelló exige ayudas económicas concretas y directas a los vendedores del Mercado Central por la 'mudanza'

A vueltas con la escultura del 'Pregoner' de Castelló: Compromís pide que se vea más

A vueltas con la escultura del 'Pregoner' de Castelló: Compromís pide que se vea más

Castelló y Generalitat trabajan a una para descongestionar el acceso a la vivienda social

Castelló y Generalitat trabajan a una para descongestionar el acceso a la vivienda social

Galería de imágenes: Clara Sanz y Ana Colón reciben sus pulseras como reinas de la Magdalena 2026

Tracking Pixel Contents