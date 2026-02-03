Castelló y Generalitat trabajan a una para descongestionar el acceso a la vivienda social

La descongestión de las listas de espera para acceder a viviendas sociales en Castelló y la puesta en común de políticas activas en la materia. Son dos de los objetivos de la reunión que ha mantenido este martes en València la concejala de Vivienda, Ester Giner, con Teresa Simón Ramos, subdirectora general de Intervención Social del Entitat Valenciana de Vivienda y Suelo (Evha).

Giner ha hecho hincapié en que “el primer objetivo de este encuentro es el de compartir las diferentes políticas en relación a la vivienda que se están llevando a cabo tanto desde el Ayuntamiento de Castellón como desde la Generalitat valenciana en nuestra ciudad y las necesidades actuales". "Hemos convertido esta legislatura en la de la vivienda. Porque el acceso a una vivienda es la principal preocupación de la ciudadanía, de la mayor parte de los castellonenses, en estos momentos”, ha dicho la edila.

La concejala ha subrayado “la plena predisposición y la colaboración institucional que encontramos desde el Ayuntamiento de Castellón en el EVha y sus responsables. Una cooperación entre administraciones que tiene como objetivo principal el facilitar un mayor y mejor acceso a la vivienda de nuestros vecinos y vecinas”.

La concejal de Vivienda, Ester Giner, se ha reunido con Teresa Simón Ramos, subdirectora general de Intervención Social del Entitat Valenciana de Vivienda y Suelo / Mediterraneo

Apuesta por la vivienda social

Giner ha recordado algunas de las acciones realizadas en estos últimos dos años, de manera especial también en lo referido a vivienda social “como la adquisición por parte del Ayuntamiento de Castellón de 12 viviendas sociales en el Grupo Perpetuo Socorro. Y en los últimos meses, la alcaldesa ha firmado la adquisición de hasta 5 nuevas viviendas sociales que aumentan el parque municipal de viviendas sociales, contando para ello con un presupuesto récord de 1,5 millones de euros, tal y como se comprometió la alcaldesa, Begoña Carrasco”.

Además, en colaboración también con la Generalitat, ha resaltado “las 123 viviendas de protección pública que se construirán próximamente en la zona de Censal gracias precisamente a la cesión de dos solares por parte del Ayuntamiento a la Generalitat”. Y ha mencionado “las más de 3.800 viviendas, de las que más del 40% serán de protección pública, que se construirán gracias a la liberalización del suelo impulsada desde el Gobierno municipal”.

La concejala de Vivienda ha puesto en valor estas acciones “frente a la inacción y la política de vivienda inexistente del anterio gobierno de PSOE y Compromís, que fue incapaz de adquirir ni una sola vivienda social durante sus ocho años al frente del Ayuntamiento”.