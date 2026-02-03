Castelló remodelará el consultorio de San Lorenzo tras mejorar Urban y mejora la ratio por paciente

La remodelación del consultorio La Salera del centro Urban de Castelló ya es una realidad, con una mejora que ya palpan los usuarios y facultativos del centro, en el uso de los espacios, tras una inversión municipal de 21.000 euros. Una iniciativa que ahora se prevé replicar en el centro médico auxiliar de San Lorenzo. Así lo ha anunciado la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, en una visita a las instalaciones acompañada por la directora territorial de la Conselleria de Sanidad, Eva Suárez; la directora general de Atención Primaria del departamento de salud de Castellón, AnabelaLlobet; responsables de Urban y los concejales Luciano Ferrer, Vicent Sales y Sergio Toledo.

"Los vecinos de Urban, de este centro, ganan en calidad de vida, prestaciones sanitarias y calidad asistencial, tras una intervención que ha durado dos meses sin molestias en el resto de servicios, como la atención de las personas mayores", ha indicado Carrasco. "Era importante porque por la población asignada a este consultorio del centro urbano son 4.000 personas. Hay 3.274 adultos y 640 en pediatría. Por tanto, con la ampliación se han ganado dos consultas de pediatría. También los profesionales consiguen un nuevo vestuario para poder asearse en perfectas condiciones, accesibles por supuesto, y un nuevo almacén. Se ha renovado la carpintería, los pavimentos, los revestimientos, la instalación de iluminación, climatización. Y las mejoras atienden a las necesidades", ha resumido. Las instalaciones de servicio asistencial ocupan 180 m2, con una plantilla de 8 profesionales, en horario de apertura de mañana.

Cooperación con Sanidad, también en San Lorenzo

La munícipe ha apuntado que se trabaja "en equipo" con la Conselleria y ha adelantado que la próxima remodelación, similar, será en el consultorio de San Lorenzo, que da cobertura a unas 2.000 personas y ganaría un espacio independiente, sin compartir, se ganaría para consulta de pediatría y de enfermería.

Visita al consultorio La Salera, en el centro Urban. / Mediterráneo

Sigue adelante el proceso del 9 d'Octubre y el Hospital General

Por otro lado, la directora general de Atención Primaria ha explicado respecto a la reorganización del edificio sanitario de Huerto Sogueros (9 d'Octubre) que "está en marcha". "Es un trabajo muy complejo porque afecta a muchos profesionales y niveles asistenciales, ya que el edificio acoge el centro de salud 9 d'Octubre, el PAC de Urgencias de Trullols y la dirección territorial de Sanidad -este último con un equipo de 110 personas-. Estamos en pleno proceso de licitación, buscando emplazamientos adecuados para poder trasladar a todos los profesionales y adecuarlos", ha señalado. El traslado se esperaría ya para 2027.

En otro orden de cosas, sobre los avances en el nuevo Hospital General de Castelló, la directora territorial de Sanidad indicó que "la parcela que falta simplemente es por trámites administrativos y va todo en plazos, para empezar el primer trimestre, o semestre del 2027, o sea, avanza todo según los plazos previstos".

Menos ratio de pacientes y refuerzo con cuatro médicos en la capital

Otra de las novedades, que ha entrado en vigor esta semana, es que una redistribución de paciantes permitirá mejor atención "y reducir demoras" al quedar el cupo en la ciudad de Castelló en "menos de 1.500 pacientes por médico".

Asimismo, en los últimos meses se ha reforzado la plantilla con cuatro médicos más en la capital: uno más en Sequiol, otro en el Raval, va a haber otro en el 9 d'Octubre este mes de febrero y otro más de guardia en el Punto de Atención Continuada del Grau (antes solo había uno y ahora habrá dos permanentemente).