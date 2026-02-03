Vivienda
¿Tu comunidad de vecinos ha pedido una ayuda al Ayuntamiento de Castelló para rehabilitar su edificio? Aquí tienes las que obtendrán la subvención
Las aportaciones económicas municipales oscilan entre los 36.000 y los 4.100 euros
Un total de 27 comunidades de vecinos de Castelló, de 75 que se presentaron a la convocatoria, recibirán una ayuda municipal para la rehabilitación de sus respectivos edificios que oscila entre los 36.000 y los 4.100 euros, según recoge la publicación de las subvenciones concedidas en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP).
El gran éxito de la convocatoria ha obligado al consistorio a arbitrar un sistema para el reparto de la partida presupuestaria prevista ya que esta ascendía, en 2025, a 508.914 euros y no era suficiente para atender a las 75 comunidades aspirantes. Por este motivo, se ha efectuado la baremación de acuerdo con los criterios de adjudicación establecidos en la base novena, en caso de empate, se ha dado prioridad a la mayor antigüedad en la fecha de registro de entrada de la petición. En el caso de solicitudes presentadas en el mismo día, ha primado el registro más bajo. De esta forma, el importe total a repartir, según necesidades, entre las 27 comunidades de vecinos, es de 507.486 euros.
En este sentido, la concejala de Vivienda del Ayuntamiento capitalino, Ester Giner, ha destacado que para el gobierno municipal que preside la alcaldesa Begoña Carrasco "esta es la legislatura de la vivienda y estas ayudas van a mejorar la eficiencia energética, la estética y la seguridad de las comunidades de propietarios". Hay que recordar que el municipio, con el apoyo de la Unión Europea y con un presupuesto de 17 millones de euros, está ejecutando el Plan de Barrios gracias al cual está rehabilitando casi 600 viviendas de varios grupos de Castelló.
A esta convocatoria han podido optar los edificios con más de 25 años de antigüedad con al menos el 70% de la superficie construida destinada a viviendas y que el 50% de las mismas estén habitadas de forma habitual. Los trabajos para los que se les ha concedido este dinero por parte del Ayuntamiento incluyen mejoras en estructuras, fachadas, cubiertas, retirada de amianto y modernización de las instalaciones comunes.
Los nombres de las comunidades que recibirán ayuda económica
Así, las comunidades de vecinos que recibirán la ayuda municipal según publica el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) son:
1. COMUNIDAD DE PROPIETARIOS GRUPO VIRGEN DEL MILAGRO BLOQUE A
2.COMUNIDAD DE PROPIETARIOS GRUPO JOSÉ ANTONIO BLOQUE A
3.COMUNIDAD DE PROPIETARIOS SAN MATEO N.º 120
4.COMUNIDAD DE PROPIETARIOS GRUPO JOSÉ ANTONIO BLOQUE B N.º 10
5.COMUNIDAD DE PROPIETARIOS GRUPO JOSÉ ANTONIO BLOQUE D
6.COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CALLE TRINIDAD N.º 94
7.COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CALLE NAVARRA N.º 25
8.COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CALLE TENERÍAS N.º 47
9.COMUNIDAD DE PROPIETARIOS RONDA VINATEA 2C
10.COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CALLE GRAVINA 4
11.COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CALLE MAESTRO CANÓS 2
12.COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CALLE CREVILLENTE 12
13.COMUNIDAD DE PROPIETARIOS GRUPO MAGDALENA BLOQUE A ESC 2 (MARTÍNEZ DE TENA15)
14.COMUNIDAD DE PROPIETARIOS AVENIDA BURRIANA 11
15.COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CL HERRERO N.º 48
16.COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CL BELLVER N.º 37
17.COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CL HISTORIADOR ESCOLANO N.º 33
18.COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO DOMINÓ (ENMEDIO 123)
19.COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CLARA CAMPOAMOR N.º 16
20.COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CL DOCTOR FLEMING N.º 14
21.COMUNIDAD DE PROPIETARIOS GRUPO 14 DE JUNIO BLOQUE E ESCALERA 4
22.COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CL HERRERO N.º 73
23.COMUNIDAD DE PROPIETARIOS HERRERO 75
24.COMUNIDAD DE PROPIETARIOS BARRACHINA 92
25.COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CL MAGALLANES N.º 33
26.COMUNIDAD DE PROPIETARIOS MAGALLANES N.º 31
27.COMUNIDAD DE PROPIETARIOS GRUPO OLIVARES
