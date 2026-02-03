Fiestas
La Germandat expone 22 espectaculares coronas de sus Na Violant: ¿quién las ha cedido?
La Ordre Bellatora de la Germandat de Cavallers de la Conquesta cita en el Real Casino Antiguo las joyas de sus máximas representantes desde 1988 con la conferencia de Antonio López Alemany
Cuando se cumplen 775 años de la muerte de la reina Na Violant d'Hongria, segunda esposa del rey Jaume I, la Germandat dels Cavallers de la Conquesta ha reunido en los salones del Real Casino Antiguo de Castelló una parte de su propia historia. Y lo ha hecho recordando parte de sus principios en defensa y conservación de las tradiciones de Castelló, primordialmente las que se originan en la fundación de la ciudad por real concesión del rey Conqueridor, así como fomentar el estudio e investigación de los hechos históricos que condujeron a la creación de Castelló.
En el marco de su 75º aniversario, que celebrará durante todo el 2026, y a escasos días de la presentación de Na Violant 2026, Victoria Arcos Vicente, este sábado en el Teatro Principal, la sección Ordre Bellatora de la Germandat de Cavallers ha organizado una conferencia de Antonio López Alemany sobre 'Violant d'Hongria, una gran dona del segle XIII' en la que, además, se dio a conocer una nueva edición del libro 'Na Violant d'Hongria', del escritor, psicólogo, traductor y editor húngaro de principios del siglo XX Ferenç Oliver Brachfeld, "un hombre de su tiempo que, en una visita a Cataluña, se enamoró de la figura de Violante, una princesa húngara del siglo XIII, hija de Andrés II, que se casó con un rey aragonés a miles de kilómetros de su casa y fue clave en su reinado", ha dicho López Alemany.
Una mujer clave en su tiempo
"Fue una mujer adelantada a su tiempo, determinante en la historia de la Corona de Aragón. Fue consejera y mediadora, muy respetada en el círculo real, especialmente en la expansión y consolidación de los territorios cristianos, influyendo decisivamente, dejando un legado importante en la historia de este territorio, en especial en Castelló. Es un referente para la cultura valenciana, catalana y aragonesa y, sin embargo pocos la conocen. "Sólo Castelló, además de Vallbona de les Monges, en Lleida, donde descansa, la recuerda y la ensalza como figura clave de su fundación y de su historia, y la vincula a sus fiestas a través de la Germandat", ha explicado el conferenciante.
22 coronas de 22 Na Violants
La reina Violant, que fallecía en Huesca apenas un mes después de la concesión del Privilegi de Trasllat para la fundación de Castelló, es recordada ahora como máxima representante femenina de la Germandat de Cavallers, con su corte de dones de companya. Y es en la indumentaria, documentada en ese siglo XIII que vio nacer, crecer y morir a la reina magiar, donde reside la máxima expectación año tras año, Magdalena tras Magdalena, de su figura.
La Ordre Bellatora ha reunido sólo para la ocasión las joyas de 22 Na Violants de la historia de la Germandat, desde María José Martí, en 1988, hasta la de 2025, Marta Mateu. Son símbolos del reinado, en su año festero, al frente de la representación femenina del ente vinculado. Las damas de cavallers han colaborado para visibilizar de una manera poliédrica el poder de representar a esta mujer única en su tiempo. Y son coronas muy diferentes, acordes a la personalidad de cada joven que encarna a la reina magiar.
Son, por orden de representación:
- María José Martí (Na Violant 1988)
- María Llopis (1989)
- Paloma Ripollés (1991)
- Bárbara Breva (1992)
- Marta Vicente (1993)
- Zoraida Martínez (1997)
- Ruth Mas (2001)
- Belén Domínguez (2007)
- Alejandra Llopis (2010)
- Estefanía Bartoll (2011)
- Carmela Cuevas (2012)
- Marta Font (2013)
- Melina Queral (2014)
- Andrea Barrera (2015)
- Marta Tena (2016)
- Marina Redó (2017)
- Ana Goterris (2018)
- Andrea Verchili (2019)
- María Torres (2020)
- Carla Sánchez (2023)
- María Rodríguez (2024)
- Marta Mateu (2025)
