A vueltas con la escultura del 'Pregoner' de Castelló: Compromís pide que se vea más

El grupo municipal de Compromís en Castelló reclama dignificar la escultura del Pregoner para mejorar su visibilidad y la iluminación cara a la Magdalena

Visita de la concejala Vera Bou y José Juan Sidro, del Consell Rector de Fiestas.

Visita de la concejala Vera Bou y José Juan Sidro, del Consell Rector de Fiestas. / Mediterraneo

Cristina Garcia

Cristina Garcia

A apenas 30 días para el Inici de las fiestas de la Magdalena, Compromís por Castelló ha pedido al gobierno de Begoña Carrasco que actúe para dignificar la escultura del Pregoner, con el objetivo de mejorar su visibilidad y poner en valor este elemento emblemático de la ciudad. Actualmente, la presencia de farolas y elementos de señalización situados justo delante del monumento dificulta que se vea correctamente.

En este contexto, la concejala de Compromís Vera Bou ha visitado la escultura junto a José Juan Sidro, representante en el Consell Rector de Festes, para trasladar la necesidad de ordenar el entorno del monumento y dotarlo de una iluminación más adecuada. “Las farolas existentes iluminan principalmente la calzada, mientras que la escultura del Pregoner queda en penumbra, especialmente por la noche. Con una iluminación adecuada, el monumento podría ganar presencia y dignidad”, ha señalado Bou.

La escultura del 'Pregoner' está ubicada en la plaza Forn del Pla.

La escultura del 'Pregoner' está ubicada en la plaza Forn del Pla. / Mediterraneo

Un 'tour' turístico por las gaiatas

Asimismo, Compromís señala que el monolito explicativo del Pregoner queda demasiado bajo y fuera del campo visual, lo que dificulta su lectura y el reconocimiento del valor simbólico de este espacio.

La coalición recuerda que estas peticiones ya se trasladaron al gobierno municipal al finalizar las fiestas del año pasado, con la voluntad de retirar los elementos que tapan parcialmente la escultura y facilitar que el Pregoner pueda verse con claridad como elemento simbólico de la ciudad.

Por otro lado, Compromís considera especialmente interesante impulsar, desde el área de Turismo, un recorrido urbano señalizado que permita recorrer Castelló a través de las gaiatas, reforzando su visibilidad, el relato festivo y el atractivo cultural tanto para la ciudadanía como para las personas visitantes.

Toledo: "Ya está previsto y presupuestado"

Desde el Ayuntamiento, el concejal de Infraestructuras, Sergio Toledo, ha señalado a Mediterráneo que "estas actuaciones ya se contemplan; están ya presupuestados los nuevos focos que se instalarán en la zona, para realzar la escultura del Pregonero". Se instalarán, ha dicho, "en breve, antes de las fiestas de la Magdalena".

