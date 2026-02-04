La Banda Municipal reúne a más de 2.000 niños en su campaña musical para escolares de Castelló

La Banda Municipal de Castellón ha protagonizado el segundo de los conciertos de la campaña musical para escolares en el Palau de la Festa. Un acto que ha contado con la asistencia del concejal de Cultura en funciones, Vicent Sales, y por el que han pasado más de 2.000 alumnos de centros educativos de la capital de la Plana. El clásico Pedro y el lobo, del compositor ruso Serguéi Prokófiev, ha sido la pieza escogida por los músicos para los dos conciertos que han formado parte del ciclo.

Splai Teatre han sido los encargados de realizar la adaptación del texto incorporando títeres y actores en directo. Vicent Sales ha destacado que “esta es la mejor forma de acercar la música clásica a las aulas y enseñar su importancia a las futuras generaciones. Y si es de la mano de la Banda Municipal, mucho mejor. Llenar dos veces en una semana el Palau de la Festa demuestra del éxito de esta iniciativa”.