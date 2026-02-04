Compromís critica la rebaja del nivel de inglés del gerente de Turismo de Castelló

Compromís per Castelló ha criticado que el gobierno de Begoña Carrasco haya rebajado la exigencia del nivel de inglés para el cargo de gerente del Patronato Municipal de Turismo en el segundo proceso de selección, después de que la primera convocatoria quedara desierta. La coalición considera que se trata de un paso atrás que compromete la proyección internacional de la ciudad y responde “a una mala decisión política”, cuando lo que sería necesario es ampliar la difusión de la convocatoria para atraer a profesionales cualificados.

Cabe recordar que la junta de gobierno local acordó, en sesión celebrada el 8 de octubre de 2025, declarar desierta la convocatoria del puesto de gerente del Patronato Municipal de Turismo al considerar que ninguna de las personas aspirantes reunía las condiciones de idoneidad para el desempeño del cargo, y anunció el inicio de las actuaciones para una nueva convocatoria. Ahora, con las bases modificadas, el Boletín Oficial de la Provincia ha hecho público que tres candidaturas optan al puesto tras haberse eliminado el requisito de acreditar un nivel C1 de inglés.

Los concejales de Compromís Sancho, Garcia y Bou, en una fotografía de archivo. / Mediterráneo

Desde Compromís consideran que esta rebaja supone un error estratégico. “Un o una gerente de una capital de provincia debe negociar, reunirse y comunicarse con operadores, instituciones y mercados internacionales. El inglés no puede ser un elemento secundario en un puesto de esta responsabilidad”, ha señalado la concejala de Compromís, Vera Bou, quien ha insistido en que “si una convocatoria queda desierta, la solución no es bajar el nivel, sino hacerla llegar mejor y garantizar que los perfiles profesionales adecuados la conozcan”.

Bou ha subrayado que Castelló no puede permitirse una gerencia turística sin una capacidad real de comunicación internacional. “Hablar de internacionalización mientras se dice que el inglés no es central para el puesto es una contradicción. La proyección exterior de la ciudad seguirá siendo nuestro ‘talón de Aquiles’ si no se entiende la importancia de liderar el Patronato con las competencias adecuadas”, ha afirmado.

La coalición recuerda también que el puesto de gerente del Patronato Municipal de Turismo cuenta con una retribución anual de 53.890,45 euros, una cuantía que debería permitir atraer perfiles altamente cualificados si el proceso se plantea con ambición, criterios claros y una estrategia adecuada.

En este sentido, Compromís insiste en que el problema no es la capacitación de los profesionales, sino una decisión política del gobierno de Begoña Carrasco que opta por rebajar las exigencias en lugar de apostar por un modelo turístico sólido, profesional y con visión internacional para Castelló.