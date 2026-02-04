Tradición
Marta Barrachina, invitada de honor del Colegio Apostólico de Castelló de cara a las fiestas de la Magdalena. Aquí tienes todos los que han ostentado este cargo
Carlos del Río, nuevo presidente de la entidad, en sustitución de Eduardo Mas
El Colegio Apostólico de Castelló, como ya es habitual en los últimos 37 años, ha nombrado al invitado de honor de los actos de esta entidad que cobra protagonismo el tercer domingo de Cuaresma donde representa a los apóstoles (excepto a Judas) en la procesión de la tornà. Representantes de la asociación, encabezada por el nuevo presidente, Carlos del Río, han visitado a la presidenta de la Diputación Provincial, Marta Barrachina, quien será la invitada de este año.
La dirigente provincial ha agradecido la invitación del Colegio Apostólico y ha puesto en valor la implicación de la entidad en las fiestas fundacionales de la ciudad.
De esta forma, el próximo 1 de marzo celebrarán, como cada domingo anterior al inicio de la Magdalena, la tradicional misa en la Basílica del Lledó, el almuerzo en la ermita de Sant Francesc de la Font y la posterior comida en el Castell Vell de la Magdalena, como se hacía antaño.
Otros castellonenses que han ostentado este cargo son:
Vicente Pla Broch
Daniel Gozalbo Bellés
José Luis Gimeno Ferrer
Alberto Fabra Part
Amparo Marco
Begoña Carrasco Garcia
Joaquin Farnos Gauchia
Francisco Solsona Garbí
Carlos Fabra Carreras
Javier Moliner Gargalllo
José Pascual Martí García
Salvador Bellés Sabater
Juan Manuel Aragonés Beltrán
Francisco Signes Castelló
Josep Miquel Francesc Camus
Rafael Lloret Teruel
Lorenzo Ramirez Portoles
José Prades García
Antonio José Gascó Sidro
Armando Alegre Gómez
Joaquin Campos Herrero
José María Arquimbau Montolio
Matilde Salvador Segarra
Henry Bouché Peris
Amat Bellés Roig
Jaime Nos Ruiz
Carlos Murria Arnau
Roberto Pérez de Heredia y Valle
Els Llauradors
Clemente Agost Moner
Rafael Ribés Pla
Andrés Renau Vilar
Vicente Climent Jordá
Sebastian Pla Colomina
Luis Herrero-Tejedor Algar
María Dolores Guillamon Fajardo
Marta Barrachina Mateu
