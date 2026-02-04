Marta Barrachina, invitada de honor del Colegio Apostólico de Castelló de cara a las fiestas de la Magdalena. Aquí tienes todos los que han ostentado este cargo

El Colegio Apostólico de Castelló, como ya es habitual en los últimos 37 años, ha nombrado al invitado de honor de los actos de esta entidad que cobra protagonismo el tercer domingo de Cuaresma donde representa a los apóstoles (excepto a Judas) en la procesión de la tornà. Representantes de la asociación, encabezada por el nuevo presidente, Carlos del Río, han visitado a la presidenta de la Diputación Provincial, Marta Barrachina, quien será la invitada de este año.

Reunión de Barrachina con el Colegio Apostólico de Castelló. / Mediterráneo

La dirigente provincial ha agradecido la invitación del Colegio Apostólico y ha puesto en valor la implicación de la entidad en las fiestas fundacionales de la ciudad.

De esta forma, el próximo 1 de marzo celebrarán, como cada domingo anterior al inicio de la Magdalena, la tradicional misa en la Basílica del Lledó, el almuerzo en la ermita de Sant Francesc de la Font y la posterior comida en el Castell Vell de la Magdalena, como se hacía antaño.

Otros castellonenses que han ostentado este cargo son:

Vicente Pla Broch

Daniel Gozalbo Bellés

José Luis Gimeno Ferrer

Alberto Fabra Part

Amparo Marco

Begoña Carrasco Garcia

Joaquin Farnos Gauchia

Francisco Solsona Garbí

Carlos Fabra Carreras

Javier Moliner Gargalllo

José Pascual Martí García

Salvador Bellés Sabater

Juan Manuel Aragonés Beltrán

Francisco Signes Castelló

Josep Miquel Francesc Camus

Rafael Lloret Teruel

Lorenzo Ramirez Portoles

José Prades García

Antonio José Gascó Sidro

Armando Alegre Gómez

Joaquin Campos Herrero

José María Arquimbau Montolio

Matilde Salvador Segarra

Henry Bouché Peris

Amat Bellés Roig

Jaime Nos Ruiz

Carlos Murria Arnau

Roberto Pérez de Heredia y Valle

Els Llauradors

Clemente Agost Moner

Rafael Ribés Pla

Andrés Renau Vilar

Vicente Climent Jordá

Sebastian Pla Colomina

Luis Herrero-Tejedor Algar

María Dolores Guillamon Fajardo

Marta Barrachina Mateu