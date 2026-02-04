Novedades de las fiestas de Lledó en Castelló: La Cofradía activa su certamen literario
La Real Cofradía presenta las bases para la Flor Natural Santa María de Lledó
La Real Cofradía de Nuestra Señora del Lledó activa la 42ª edición del certamen Literario Flor Natural Santa María de Lledó, al que se podrán presentar textos otiginales hasta el 18 de marzo a la 20.00 horas, escritos en castellano o en valenciano, de métrica libre, pero con, al menos, uno de los poemas dedicados a la advocación de Santa María del Lledó, patrona de Castelló.
La extensión mínima será de 100 versos, firmadas con psudónimo, con los datos personales incluidos en un sobre cerrado, para garantizar la transparencia en la elección del jurado. Deberán mandarse a secretario@cofradiadellledo.es. El premio son 1.500 euros y se entregará el 27 de abril en un acto público dentro de los actos centrales de las fiestas de la Virgen, en el primer fin de semana de mayo.
La Cofradía ha señalado en las bases que "el fallo del jurado será inapelable" y el trabajo ganador quedará en manos de la entidad. El ganador deberá leer sus versos en el acto de presentación y ofrecer la Flor Natural a la Mare de Déu.
- ¿Qué son los contenedores negros que han aparecido en el centro de Castelló?
- Castelló activa un nuevo uso de la tarjeta ciudadana relacionada con la tasa de la basura. ¿En qué consiste?
- Cierra la tienda con más robos de Castelló tras las obras de la Avenida Valencia: 'Era un sinvivir
- Conoce las bonificaciones para la próxima tasa de la basura de 2027 en Castelló y cómo conseguirlas
- La nave de Monfort en la Avenida Valencia de Castelló tiene nuevo inquilino: Este es su nuevo uso
- Hosteleros de Castelló y provincia quieren abrir un local de restauración en el antiguo 'Aladín' junto al aeroclub. Todos los detalles
- Guía y horarios para la Cabalgata de los Reyes Magos de Castelló
- 14 años trabajando para que se queme todo en una hora'. Habla el dueño de la nave calcinada en la Ciudad del Transporte