Novedades de las fiestas de Lledó en Castelló: La Cofradía activa su certamen literario

La Real Cofradía de Nuestra Señora del Lledó activa la 42ª edición del certamen Literario Flor Natural Santa María de Lledó, al que se podrán presentar textos otiginales hasta el 18 de marzo a la 20.00 horas, escritos en castellano o en valenciano, de métrica libre, pero con, al menos, uno de los poemas dedicados a la advocación de Santa María del Lledó, patrona de Castelló.

La extensión mínima será de 100 versos, firmadas con psudónimo, con los datos personales incluidos en un sobre cerrado, para garantizar la transparencia en la elección del jurado. Deberán mandarse a secretario@cofradiadellledo.es. El premio son 1.500 euros y se entregará el 27 de abril en un acto público dentro de los actos centrales de las fiestas de la Virgen, en el primer fin de semana de mayo.

La Cofradía ha señalado en las bases que "el fallo del jurado será inapelable" y el trabajo ganador quedará en manos de la entidad. El ganador deberá leer sus versos en el acto de presentación y ofrecer la Flor Natural a la Mare de Déu.