Novedades sobre el traslado del Mercado Central: el Ayuntamiento de Castelló asumirá el coste de la mudanza de los vendedores

El Ayuntamiento de Castelló proporcionará ayudas económicas a los vendedores del Mercado Central que están realizando la mudanza al mercado provisional para compensar los costes que ocasione este traslado. Estas se concederán en función del coste real que este proceso suponga para cada vendedor, con el objetivo de que no tenga ningún coste económico para los comerciantes, según ha explicado el concejal de Comercio y Consumo, Alberto Vidal.

Estas subvenciones "son un elemento más del trabajo continuado que se viene desarrollando desde hace meses entre el gobierno municipal y los representantes del Mercado Central. Desde el primer momento hemos trabajado de la mano de la Comisión del Mercado, estudiando diferentes vías para abordar este traslado de la mejor manera posible y garantizar que los comerciantes estén respaldados en todo momento”.

Las ayudas se calcularán una vez finalice el traslado, atendiendo a los gastos reales derivados del mismo y la partida económica se habilitará en función de los gastos que haya tenido cada comerciante, por lo que hasta que no se complete todo el proceso no se podrá realizar el cálculo definitivo, pero lo que sí tenemos claro es que el traslado no debe suponerles un problema económico”.

Cabe recordar que el Ayuntamiento de Castelló ya anunció una serie de facilidades logísticas para acompañar el traslado de la actividad del Mercado Central al mercado provisional de la plaza de Santa Clara. Estas medidas tienen como objetivo que el proceso se desarrolle de manera ordenada y con las menores molestias posibles, tanto para los vendedores como para la ciudad.

En este sentido, el concejal de Urbanismo e Infraestructuras, Sergio Toledo, ha recordado que “el traslado se está realizando de forma escalonada durante estos días”.

Dentro del conjunto de medidas adoptadas por el Ayuntamiento con motivo del traslado al mercado provisional, el concejal de Urbanismo e Infraestructuras ha recordado que “las paradas que así lo tengan establecido no abonarán el canon anual correspondiente al año 2026”.

Por su parte, José Luis Hernández, genere del Mercado Central ha manifestado que “desde el inicio del proyecto y desde que se constituyó la Comisión del Mercado Central, donde estamos representados los vendedores y el Ayuntamiento, siempre se ha hablado del apoyo en todos los sentidos, también apoyo económico para que este traslado no nos cueste dinero”. Y añade: “De hecho, en la última reunión, hace apenas unas semanas ya se pusieron sobre la mesa estas ayudas, por lo que nos sentimos respaldados por el equipo de gobierno municipal que está cumpliendo con su compromiso”.