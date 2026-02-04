Puerta (PSOE): "Carrasco y Miralles siguen abusando del contrato menor en 2026 en Turismo pese a la advertencia de posible fraccionamiento”

El consejo rector del Patronato Municipal de Turismo del 3 de febrero “nos ha vuelto a constatar el modelo de gestión irregular del Partido Popular y Vox, que no hacen más que abusar de los contratos menores y de saltarse todos los procedimientos adecuados después del demoledor informe de control financiero del año 2024 elaborado por el Interventor General del ayuntamiento, donde se apunta que podría estar incurriéndose en fraccionamiento de contratos”, según ha señalado la portavoz del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Castelló, Patricia Puerta.

En el consejo rector de este martes “pasaron otra vez contratos menores que se repiten en el tiempo, cuando lo correcto en este caso es que se liciten los proyectos y no se adjudiquen a dedo”. Un ejemplo es el de la gestión de los desplazamientos y alojamientos a Madrid con motivo de la Feria Internacional de Turismo de enero. “Todos los años se va a Fitur, pero el gobierno municipal de la señora Carrasco sigue dando la gestión a dedo a una empresa sin, además, pedir las tres ofertas habituales”, señala la portavoz el PSPV.

Todo ello se conoce además apenas cinco días después de celebrar un pleno donde se dio cuenta del citado informe de control financiero del ejercicio 2024, “que es un absoluto escándalo”. Del informe, como ya expuso Patricia Puerta en la sesión plenaria, se desprende que “nada menos que el 70,8 %” del gasto del Patronato de Turismo en el citado ejercicio de 2024 se tramitó mediante contratos menores. “Hablamos de más de 680.000 euros adjudicados a golpe de decreto, sin planificación anual y sin procedimientos ordinarios de contratación”.

En este informe “queda claro que ha habido uso abusivo del contrato menor, un debilitamiento de la concurrencia, una gestión discrecional del gasto público y un riesgo institucional para el Ayuntamiento, todo ello coordinado por la concejala de Turismo, Arantxa Miralles, y avalado por la alcaldesa de este ayuntamiento, la señora Begoña Carrasco”. Y junto a ello, una conclusión del informe del interventor “demoledora”, como es que apunte a ‘contratos reiterados con el mismo proveedor que, por su objeto, pueden incurrir en fraccionamiento’.