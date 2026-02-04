Reunión
El Puerto y Castelló pulen nuevas actividades socio-culturales
De cara a los próximos meses
La Comisión Puerto–Ciudad, integrada por miembros de la Autoridad Portuaria y del Ayuntamiento de Castelló, ha retomado sus reuniones periódicas para trabajar de forma conjunta en la promoción y puesta en marcha de actividades y proyectos de regeneración urbano-portuaria.
El primer encuentro del año se ha centrado en reforzar la coordinación entre ambas administraciones, empezar a trabajar en la elaboración del calendario de actuaciones para los próximos meses y establecer una hoja de ruta de cara a la temporada estival para dinamizar la zona lúdica.
Además de abordarse también temas de interés común para canalizar las necesidades y demandas ciudadanas, se ha llevado a cabo un balance de la campaña navideña, destacando el encendido de la iluminación entre los eventos con más éxito de participación.
En la reunión han participado la teniente de alcalde del Grau, Ester Giner, la concejala de Turismo, Arantxa Miralles, así como Patricia Martí y Juan Gallén, en representación de la Autoridad Portuaria y de la Fundación PortCastelló.
Esta comisión, que nació el pasado año, se configura como un cauce de comunicación permanente, que sirve para que ambas entidades lideren y canalicen conjuntamente esfuerzos en materia de sostenibilidad, especialmente en lo concerniente a su vertiente social.
Acercar el puerto a los castellonenses con actividades socio–culturales que consoliden el puerto como un entorno vivo y dinámico, que atraiga a los castellonenses y sirva para impulsar el crecimiento económico de la zona es uno de los principales cometidos de este foro que sirve también para canalizar demandas vecinales y dar respuesta a los temas planteados.
Con la creación de la comisión se da cumplimiento a lo establecido en el Marco Estratégico de Puertos del Estado y en el Plan de Sostenibilidad y Responsabilidad Social Corporativa de la Autoridad Portuaria de Castellón.
- ¿Qué son los contenedores negros que han aparecido en el centro de Castelló?
- Castelló activa un nuevo uso de la tarjeta ciudadana relacionada con la tasa de la basura. ¿En qué consiste?
- Cierra la tienda con más robos de Castelló tras las obras de la Avenida Valencia: 'Era un sinvivir
- Conoce las bonificaciones para la próxima tasa de la basura de 2027 en Castelló y cómo conseguirlas
- La nave de Monfort en la Avenida Valencia de Castelló tiene nuevo inquilino: Este es su nuevo uso
- Hosteleros de Castelló y provincia quieren abrir un local de restauración en el antiguo 'Aladín' junto al aeroclub. Todos los detalles
- 14 años trabajando para que se queme todo en una hora'. Habla el dueño de la nave calcinada en la Ciudad del Transporte
- Activan su cesión: todas las novedades sobre el edificio de la antigua comisaría en Castelló