El Puerto y Castelló pulen nuevas actividades socio-culturales

La Comisión Puerto–Ciudad, integrada por miembros de la Autoridad Portuaria y del Ayuntamiento de Castelló, ha retomado sus reuniones periódicas para trabajar de forma conjunta en la promoción y puesta en marcha de actividades y proyectos de regeneración urbano-portuaria.

El primer encuentro del año se ha centrado en reforzar la coordinación entre ambas administraciones, empezar a trabajar en la elaboración del calendario de actuaciones para los próximos meses y establecer una hoja de ruta de cara a la temporada estival para dinamizar la zona lúdica.

Además de abordarse también temas de interés común para canalizar las necesidades y demandas ciudadanas, se ha llevado a cabo un balance de la campaña navideña, destacando el encendido de la iluminación entre los eventos con más éxito de participación.

En la reunión han participado la teniente de alcalde del Grau, Ester Giner, la concejala de Turismo, Arantxa Miralles, así como Patricia Martí y Juan Gallén, en representación de la Autoridad Portuaria y de la Fundación PortCastelló.

Esta comisión, que nació el pasado año, se configura como un cauce de comunicación permanente, que sirve para que ambas entidades lideren y canalicen conjuntamente esfuerzos en materia de sostenibilidad, especialmente en lo concerniente a su vertiente social.

Acercar el puerto a los castellonenses con actividades socio–culturales que consoliden el puerto como un entorno vivo y dinámico, que atraiga a los castellonenses y sirva para impulsar el crecimiento económico de la zona es uno de los principales cometidos de este foro que sirve también para canalizar demandas vecinales y dar respuesta a los temas planteados.

Con la creación de la comisión se da cumplimiento a lo establecido en el Marco Estratégico de Puertos del Estado y en el Plan de Sostenibilidad y Responsabilidad Social Corporativa de la Autoridad Portuaria de Castellón.