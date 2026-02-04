Las tres peticiones de los vecinos del distrito Norte de Castelló: maceteros, parque infantil y mejora de la plaza Illes Columbretes

Los vecinos del distrito Norte de Castelló han elegido, de entre las cinco propuestas iniciales valoradas por los técnicos municipales, tres peticiones para que el Ayuntamiento ejecute dentro de la partida de los presupuestos participativos de 2026-2027, según ha publicado este diario el pasado domingo. Así, tras semanas de recogida de ideas y votaciones, el Consejo de Distrito ha seleccionado estas tres obras: el acondicionamiento integral de la parcela para la creación de un parque infantil biosaludable en Penyeta Roja y el Racó de la Torreta; la mejora y adecuación de la plaza Illes Columbretes; y la renovación de los maceteros en las calles Virgen de Lidón, Santo Tomás y Virgen de la Balma.

Tanto Juan Carlos Redondo, Teniente Alcalde del distrito Norte, como Paco Cabañero, concejal de Participación Ciudadana, han subrayado que “este equipo de gobierno está muy comprometido con las peticiones de los vecinos en los presupuestos participativos e invertirá en las propuestas seleccionadas para mejorar su barrio”. Además, han destacado que este proceso permite “acercar la toma de decisiones municipales a la ciudadanía y fomentar su implicación directa en la mejora de la ciudad”.

Con esta decisión, el distrito Norte culmina su participación en la tercera fase del proceso. Ahora será el turno de los distritos Centro, Este, Sur y Grao, cuyos consejos deberán reunirse para seleccionar sus respectivas tres propuestas finales, tal y como ya hizo anteriormente el Distrito Oeste, que aprobó el cerramiento de la zona común de la calle Costa Rica, la instalación de un baño público autolimpiable y accesible en el parque del Roser y el asfaltado de la vía Cuadra Casaña.