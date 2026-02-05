Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Antonio Gómez sobre su enfermedad rara: "Los diagnósticos llegarán bien cuento la IA llegue a los triajes"

"Mis compañeros del Hospital Provincial de Castellón me atendieron y no me dejaron morir", afirma este castellonense

Paloma Aguilar

Paloma Aguilar

Castellón

Antonio Gómez es oftalmólogo de la localidad de Castelló y padece una enfermedad rara llamada porfiria agua intermitente. Cuenta que tenía síntomas "por un abdomen agudo y nos enviaron a casa por un estreñimiento". Sin embargo, la pruebas iban más allá y alertaron de una enfermedad rara. "Mis compañeros me atendieron y no me dejaron morir y tras 70 días lograron encontrar la causa de la enfermedad cuando estuve ingresado en la UCI durante mucho tiempo".

Gómez, acompañado por su mujer en el acto que ha tenido lugar en el Ayuntamiento de Castelló este miércoles, vive su día a día "bien porque soy capaz de hacer casi vida normal y eso es lo más importante" pero destaca que los médicos, en ocasiones, "no somos capaces de entener las enfermedades raras, por lo que es necesario priorizar el diagnóstico".

Por este motivo este castellonense afectado por una enfermedad rara quiere explica que los diagnósticos "llegarán bien cuando la IA llegue a los triajes".

