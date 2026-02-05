Renovación
L'Ajuntament de Castelló augmenta fins als 350.000 euros la inversió en uniformes per a la Policia Local
El pressupost incrementa en el pressupost per a renovar la roba dels agents d'aquest cos
La regidoria de Seguretat i Emergències de l'Ajuntament de Castelló ha reforçat, per segon any consecutiu, la partida pressupostària destinada a la uniformitat de la Policia Local, aconseguint els 350.000 euros.
Aquesta xifra suposa un increment del 75% respecte als 200.000 euros que es destinaven a aquest concepte durant l'anterior etapa de govern, i evidència l'aposta decidida de l'actual govern municipal per millorar les condicions laborals dels cossos de seguretat municipals i dignificar la seua labor diària.
Gràcies a aquesta partida, s'ha realitzat una renovació integral de la uniformitat de la Policia Local i de la secció d'Agents de Mobilitat. En termes generals, tot el personal ha rebut una unitat de cada peça i element corresponent, d'acord amb la secció a la qual pertany, ja que cadascuna requereix elements específics.
Roba per als agents
En el cas de la Policia Local, la dotació ha inclòs calçat, dos parells de calcetins d'hivern, guants polars, samarreta interior tèrmica, anorac 2/4 monocolor, jersei tèrmic monocolor i jersei tèrmic bicolor per a la secció de Trànsit i Atestats.
Així mateix, s'han subministrat cascos i proteccions específiques per a la secció de Trànsit, i s'han incorporat nous vestits de gala per als oficials i altres comandaments, reforçant així la imatge institucional del cos en actes oficials.
Per part seua, el personal de AMCS ha rebut calçat, dos parells de calcetins, guants polars, samarreta interior tèrmica, anorac 2/4 bicolor i jersei tèrmic bicolor AMCS, a més dels cascos i proteccions corresponents, igualment definits en funció de les necessitats operatives de la secció i a proposta del seu responsable.
Pilar fonamental
El regidor de Seguretat i Emergències, Antonio Ortolá, ha posat en valor aquest esforç pressupostari assenyalant que “la Policia Local i els agents de mobilitat són un pilar fonamental de la seguretat i la convivència en el nostre municipi, i des del govern municipal tenim la responsabilitat de garantir que els seus integrants compten amb mitjans adequats i una uniformitat concorde a la labor que exerceixen”.
Així mateix, Ortolá ha remarcat que aquesta inversió respon a una “planificació continuada i coherent. Aquest augment pressupostari demostra el compromís ferm de l'actual govern municipal per reconéixer el treball, moltes vegades exigent i complex, que realitzen els cossos de seguretat municipals, i per dotar-los d'eines que els permeten desenvolupar el seu servei en les millors condicions possibles”.
